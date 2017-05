Uutinen

Etelä-Saimaa: Kivisalmen vanhalle pallokentälle rakennetaan taloja Täydennysrakentaminen yhdistää Lappeenrannan Kivisalmen hajanaisia osia. Vanhan pallokentän paikalle Kivisalmen kärjen ja vanhaan asuinalueen välille nousee toistakymmentä pientaloa sekä yksi rivitalokortteli. Koneet möyrivät jo ensimmäisellä talotyömaalla, ja syksyyn mennessä nopeimmat saavat talonsa harjakorkeuteen. Tähän mennessä uuden Rentukankadun varrelta on myyty kaksi tonttia ja neljä varattu vuokrattavaksi. Kaupunkirakentamisen tiivistävistä on luvassa eri puolille kaupunkia. Kun urheilukenttiä ja koulujen pihoja jää vaille käyttöä, ne on luontevaa muuttaa tonttimaaksi. Täydennysrakentaminen on kaupungille edullista, sillä kunnallistekniikkaan tai kunnallisiin palveluihin ei tarvitse käyttää rahaa yhtä paljon kuin uusilla asuinalueilla.

