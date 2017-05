Uutinen

Etelä-Saimaa: Julmilta tuntuvat hoitomuodot toivat aikoinaan toivon pilkahduksia sairaiden hoitoon Nykytiedon valossa monia ennen käytettyjä lääketieteellisiä hoitomuotoja on vaikea ymmärtää. Osa tuntuu julmilta, jopa järjenvastaisilta. — On sanottu, että psykiatria on soveltunut kaikkia niitä tapoja, joilla ihmistä on voitu kohdella kaltoin, toteaa psykiatri Ilkka Taipale. Aikoinaan hoitomuotoja on kuitenkin pidetty toimivina, ehkä parhaina mahdollisina ratkaisuina ongelmiin. Taipale muistuttaa, että Suomessa makuutettiin vielä 1960—70-lukujen taitteessa sydäninfarktipotilaita kuusi viikkoa sängyssä. Siihen he kuolivatkin usein. Aika näyttää, miten tulevaisuudessa katsotaan nykyisiä hoitomuotoja. Tuomitaanko esimerkiksi psyykelääkkeiden käyttö kemialliseksi lobotomiaksi. Lue lisää sunnuntain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

