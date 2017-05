Uutinen

Etelä-Saimaa: Hyötykasveista ja väriloistosta on tullut jälleen trendikästä Kolea kevät on pitänyt puutarhamyymälät hiljaisina. Mutta heti, kun aurinko alkaa kutitella, viherpeukalot lähtevät liikkeelle. Perjantaina kukkien ja pensaiden keskellä kävi jo kuhina. Harrastajapuutarhureille sää on tärkeä motivoiva tekijä. Syksy olisi otollisinta aikaa puiden ja pensaiden istuttamiselle, mutta harva haluaa loka-marraskuun sateissa puutarhassa möyriä. — Jos se on vielä tekemättä, nyt on aika istuttaa puut ja pensaat, patistelee Lappeenrannan seudun puutarhaseuran puheenjohtaja Jukka Kolehmainen. Kukkien ystävää alkaa kuumottaa toukokuussa. Olisi jo kiva saada pihaan tai parvekkeelle väriä. Ensimmäisenä hankitaan orvokkeja, jotka jaksavat kukkia vaikka räntäsateessa. Kolehmaisen mielestä on turha odotella maagista kesäkuun kymmenettä päivää muidenkaan istutusten kanssa. — Jos Suomessa alkaa odottaa lämpimiä kelejä, saa ehkä odottaa syksyyn asti. Kolehmainen vinkkaa, että nyt voi jo istuttaa kesäkukkia ruukkuihin, jotka voi siirtää yöksi ja kalseiksi päiviksi sisälle lämpimään. Puutarhatrendit vaihtelevat siinä missä muukin muoti. — Ennen vanhaan istutettiin omenapuita ja marjapensaita. Jossakin vaiheessa hyötykasvien käyttö väheni, mutta nyt ne ovat taas hyvin suosittuja, Kolehmainen kertoo. Euroopasta rantautuu puutarhatrendejä pohjolaan. — Yrttien kasvatus on lisääntynyt, ja monet ovat hurahtaneet chileihin. Kasvihuoneita hankitaan myös aika paljon pihoille. Ilmaston lämpenemisen myötä suomalaiset ovat alkaneet kokeilla uusia lajeja kuten aprikoosia ja persikkaa. Uudet matalat omenapuut viehättävät kotipuutarhureita, sillä niiden leikkaaminen ja hoitaminen on helpompaa kuin korkean puun. Lue koko uutinen:

