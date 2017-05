Uutinen

Etelä-Saimaa: Yleisurheilun ennätykset ovat pian vanhoja ennätyksiä, SUL:n entinen lajijohtaja Mauri Auvinen ei näe päätöksessä mitään järkeä Yleisurheilun kaikki Euroopan ennätykset ovat jäämässä historiaan lähitulevaisuudessa. Euroopan yleisurheiluliiton EAA:n hallitus päätti viime viikonloppuna, että nykyisiä ennätyksiä ruvetaan kutsumaan vanhoiksi Euroopan ennätyksiksi, ja uusi tilastointi aloitetaan puhtaalta pöydältä. Varsinkin naisten useat ME-tulokset ovat eurooppalaisten urheilijoiden tekemiä, joten Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF ottanee myös pian kantaa asiaan, mutta lehtitietojen mukaan se ei vaikuta EAA:n tekemään päätökseen. Suomen urheiluliiton SUL:n heittojen päävalmentajana ja lajipäällikkönä pitkään toiminut Lappeenrannan Urheilu-Miesten puheenjohtaja Mauri Auvinen ei pidä ajatuksesta, että kaikki nykyiset ennätykset nollataan. — Ketä se nyt oikein palvelee, en tiedä. Luulen, että urheilijatkin kokevat sen niin, että heitä nyt mustamaalataan, koska ennätys on tehty väärällä vuosiluvulla. Jos Euroopan liitto tällaista lähtee ajamaan, niin seuraavaksi maailmanennätyksetkin pitäisi romuttaa, Auvinen sanoo. Taustalla on tietenkin ajatus, että monet ennätyksistä ovat syntyneet dopingin voimalla. Tilastointi aloitetaan kokonaan alusta, koska ei haluta kyseenalaistaa tiettyjen aikakausien tuloksia. Jatkossa ennätyksen on täytettävä kolme kriteeriä: sen haltijalla on oltava riittävä määrä kilpailukauden ulkopuolella tehtyjä testejä, ennätyskisassa on oltava kansainvälinen delegaatio ja tarkastetut mittausvälineet ja urheilijan doping-näyte on oltava säilytyksessä mahdollista uudelleenanalysointia varten. Auvisen mukaan Euroopan yleisurheiluliitto on yrittänyt aiemminkin kaikenlaisia keinotekoisia temppuja, joilla lajista yritetään saada kiinnostavampi. Vanhoista ennätyksistä puhuminen menee samaan laariin. — Aikanaan yritettiin muuttaa sääntöjä niin, että pudotetaan juoksija pois joka kierroksella kuten pyöräilyssä, eihän sekään toiminut. Tai viimeinen kierros ratkaisee heittolajin voittajan. Yleisurheilulla on pitkä historia, mutta silti yritetään tehdä kaikkia tällaisia teennäisiä juttuja. Lue koko uutinen:

