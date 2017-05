Uutinen

Etelä-Saimaa: Vesitorneista hyöty irti kahvilatoiminnalla — turvallisuudesta on huolehdittava tarkasti, kun vesitorni avataan yleisölle Suomesta löytyy kourallinen sellaisia vesitorneja, joissa on ravintolatoimintaa. Esimerkiksi Jyväskylässä, Heinolassa ja Raumalla on vesitornissa toimiva ravintola tai kahvila. Lappeenrannan vesitornin mahdollinen kunnostaminen ja avaaminen kahvilakäyttöön nousi puheenaiheeksi huhtikuussa. Pro vesitorni -liikkeen perustaja, kokoomuksen valtuutettu Erkki Räsänen kertoo, että Lappeenrannan vesitornia on verrattu erityisesti Puijon torniin Kuopiossa ja Haukilahden vesitorniin Espoossa. — Näitä torneja on pidetty esillä, kun on verrattu sitä, miten henkilöturvallisuuteen liittyvät kysymykset on huomioitu näissä rakennuksissa. Yksi keskeinen tekijä Lappeenrannan vesitornin mahdollisessa avaamisessa onkin ollut juuri henkilöturvallisuusehtojen täyttäminen. Turvallisuus on muidenkin tornien huolenaiheena. — Viimeisen kahdeksan vuoden aikana palohälytyksiä on ollut muutamia kertoja, mutta todellisia vaaratilanteita ei ole ollut, kertoo Puijon Huippu Oy:n toimitusjohtaja Tiina Heinonen. Hätätilassa hissejä ei käytetä, vaan tornista poistumiseen käytetään portaita. Haukilahden vesitornissa on toiminut ravintola Haikaranpesä vuodesta 1969 lähtien. — Turvallisuusmääräykset ovat tiukkoja, koska olemme toimiva vesitorni, kertoo ravintolapäällikkö Laura Helander. Alaovi torniin on kiinni, ja paikalla on aina vahtimestari. Päihtyneenä torniin ei ole asiaa. Palovaaran riski minimoidaan myös keittiössä. — Tulitikkuja ja rasvakeitintä ei saa käyttää, eikä friteerattuja ruokia tehdä, Helander luettelee. Joutsenolaislähtöinen Tarja Mikkonen on pyörittänyt kahvilatoimintaa Varkauden vesitornissa kuuden vuoden ajan. Terassi-kahvila Torni on auki kesäkuun alusta syyskuun loppuun. — Alunperin vesitornissa pidettiin kioskia 1960-luvulla. Tila oli kuitenkin ollut pitkään tyhjillään, eli aloitimme työt täysin puhtaalta pöydältä, kertoo Mikkonen. Toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Mikkosen mukaan asiakkaita kesässä käy yli 30 000. — Parhaimpina päivinä asiakkaita on käynyt 600 päivässä. Sellaisina päivinä jonotetaan sisään, kassalle, vessaan ja terassille. Mikkosen mukaan paikallisten lisäksi kahvilassa käyvät suomalaiset ja ulkomaalaiset turistit. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/06/Vesitorneista%20hy%C3%B6ty%20irti%20kahvilatoiminnalla%20%E2%80%94%E2%80%89%20turvallisuudesta%20on%20huolehdittava%20tarkasti%2C%20kun%20vesitorni%20avataan%20yleis%C3%B6lle/2017122219174/4