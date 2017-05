Uutinen

Etelä-Saimaa: Tapparaakin luotsannut Sami Hirvonen SaiPan apuvalmentajaksi SaiPan viimeisin apuvalmentaja tulee Tampereelta. 43-vuotias Sami Hirvonen on valittu SaiPan apuvalmentajaksi yhden kauden sopimuksella. Hirvonen siirtyy Lappeenrantaan Ilveksen A-nuorten päävalmentajan paikalta. Aiemmin Hirvonen on toiminut myös Tapparan Liiga-joukkueen päävalmentajana sekä Ilveksen, Tapparan ja KalPan apuvalmentajana. Hirvonen kertoo SaiPan tiedotteessa, että ensimmäinen yhteydenotto Lappeenrannasta tuli SaiPan päävalmentaja Tero Lehterältä. Edellisellä kaudella Ilveksen A-nuoret ylsivät puolivälieriin. SaiPan valmennustiimi tulevalle Liiga-kaudelle on nyt valmis. Tuomo Ropo ja Janne Valtonen jatkavat valmennustiimissä. Heillä molemmilla on yksi kausi jäljellä sopimuksissaan. Jussi Huhtala toimii joukkueen fysiikkavalmentajana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/06/Tapparaakin%20luotsannut%20Sami%20Hirvonen%20SaiPan%20apuvalmentajaksi/20171059/4