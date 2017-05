Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaarella varttuneen Jetro Stavénin omaleimaiset hääkuvat herättävät kansainvälistäkin kiinnostusta Jetro Stavén on freelance-kuvaaja, joka on viime aikoina saanut kiitosta etenkin hääkuvistaan. Vuoden hääkuvat -kilpailussa Stavén vei hiljakkoin toisen sijan. Stavénilla on hääkuvissaan omaleimainen, tunnistettava tyyli. Hääpari esiintyy kuvissa silhuettina maiseman ympäröidessä heidät vaikuttavana ja kauniina. — Hääpari on periaatteessa pienessä roolissa, mutta käytännössä kuva ei olisi mitään ilman heitä, Stavén sanoo. Silhuettikuvat otetaan hämärän tultua illalla tai yöllä. Kuvaaja asettaa hääparin taakse voimakkaan salamavalon. — Joskus olen hyödyntänyt myös auringonlaskua. Silloin on pitänyt etukäteen selvittää tarkasti, mihin kellonaikaan auringonvalo tulee tietystä kulmasta. Ennen kuvauskeikkaa Stavén tekeekin huolellisen pohjatyön. Ideointi voi alkaa vasta, kun hän on käynyt tutustumassa hääpaikkaan ja sen ympäristöön. Kuvasarja on herättänyt kiinnostusta sosiaalisessa mediassa, myös kansainvälisissä valokuvausryhmissä. 27-vuotias Stavén asuu nykyisin Helsingissä, mutta tekee silloin tällöin kuvauskeikkoja myös entisellä kotiseudullaan Etelä-Karjalassa. Jetro Stavén varttui Taipalsaarella ja kirjoitti ylioppilaaksi Lappeenrannan lyseosta. Valokuvaajan ammatin arkea hän pääsi ensi kertaa maistamaan työskennellessään Ari Nakarin apupoikana ja Lappeenrannan uutisten kuvaavana toimittajana. Lopulta hän lähti opiskelemaan alaa ja valmistui kuvaajaksi Pekka Halosen akatemiasta Tuusulasta. Nykyisin Stavénia työllistävät hääkeikkojen lisäksi myös yritys- ja lehtikuvaukset. Lue koko uutinen:

