Etelä-Saimaa: Semifinaaleihin kolme päivää: Euroviisuedustaja Norma John nauttii olostaan Kiovassa Norma Johnin ensimmäinen vapaa harjoitusvuoro lehdistön edessä sujui hyvin. Suomi oli yksi harvoista torstaina harjoitelleista maista, jonka esitys kirvoitti aplodit lehdistöyleisössä. Lavaharjoitukset alkoivat Kiovassa vappuna. Suomen edustaja Leena Tirronen ja Lasse Piirainen ovat ehtineet harjoitella esitystään jo pariin otteeseen. Vaikka Norma Johnin esitys on pelkistetty, niin valaistusta ja kuvakulmia hiotaan loppuun asti. Parivaljakko onkin tyytyväinen tehtyihin muutoksiin. Norma Johnin esitys tulee olemaan juuri sellainen kuin Tirronen ja Piirainen ovat halunneetkin. Vapaa-aikanaan kaksikko on ehtinyt tutustumaan Kiovan keskustaan. Viimeistään tässä vaiheessa on käynyt selväksi, että euroviisut on isäntäkaupungissa paljon muutakin kuin kolme kuvattavaa tv-ohjelmaa. Katukuvassa ja metrotunneleissa kilpailun huomaa, kun kyrillisten kirjainten joukossa mainoksissa vilahtaa jatkuvasti sana Eurovision. Ukrainan jäätävät suhteet Venäjään eivät ole Tirrosta ja Piiraista pelottaneet. — Kotiin voi jäädä pelkäämään, Piirainen sanoo. Politiikasta murehtimisen sijaan he kehuvatkin Kiovaa yhdeksi Euroopan kauneimmista kaupungeista, jonka keväisestä vihreydestä he ovat päässeet nauttimaan. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali Ylen TV1:llä 9.5. kello 22. Norma John esiintyy seitsemäntenä. Lue koko uutinen:

