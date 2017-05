Uutinen

Etelä-Saimaa: Puolityhjä Family Center hakee apua kaavamuutoksella: tännehän mahtuisi vaikka vähittäiskaupan suuryksikkö Lappeenrannan Hyrymäessä sijaitsevan Family Centerin omistaja haluaa lisää eväitä puolityhjän kiinteistön kehittämiseen. Lähitapiola on hakenut kaupungilta kaavamuutosta tontille. Ensi viikolla ennakkokuulemista varten nähtäville tulevan kaavaluonnoksen mukaan olemassa olevaan kauppakeskukseen voi sijoittua myös vähittäiskaupan suuryksikkö ilman kaupan laatua koskevia rajoituksia. — Valitettavasti vielä ei ole mitään konkreettista kerrottavaa, mutta kaavamuutos tekee kohteen kehittämisen laajasti mahdolliseksi jatkossa. Haluamme, että siitä tulee kaupallisesti nykyistä houkuttelevampi, kertoo Lähitapiolan kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen. Nykyinen kaava rajoittaa päivittäistavarakaupan ja tilaa vievän erikoiskaupan kuten huonekalukaupan pinta-aloja ja osuutta tontilla. Päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala saa olla nyt korkeintaan 3 000 neliötä. Family Center alkoi tyhjentyä, kun Kodin Ykkönen lopetti siellä yli kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen keskus on sinnitellyt jotenkuten. Räsäsen mukaan keskusteluja mahdollisten vuokralaisten kanssa kuitenkin käydään koko ajan. — Mutta tällä hetkellä toivomme, että tilanne muuttuu parempaan suuntaan niiden toimijoiden kannalta, jotka keskuksessa nyt ovat. Räsänen toteaa, että kysyntä on ollut viime aikoina vilkastumaan päin. — Venäjän suunnalta on positiivisia merkkejä, mikä on ilahduttavaa. Toivotaan, että Venäjän kehitys jatkuu hyvänä ja liikenne sekä ostovoima kasvavat. Family Centerissä on nyt kerrosalaa noin 15 000 neliötä. Kauppakeskuksen ympärillä tapahtuu. Lähistölle valmistuu kohta uusi Motonet-myymälä. Naapuriin, entisiin Vepsäläisen tiloihin avautuu toukokuussa Stadiumin outlet-myymälä. Uuden kaavan tarkoittamalla vähittäiskaupan suuryksiköllä voi olla yhtä kuntaa laajempia seudullisia vaikutuksia. Keskukseen voi sijoittua yksi iso vähittäiskaupan suuryksikkö tai useita pieniä toimijoita. Kaavoittajan arvion mukaan nykytilanteessa pienemmistä yksiköistä muodostuva kauppakeskus on todennäköisempi kuin yksi iso toimija. Esimerkiksi autoliikkeillä voi olla uusien liiketilojen tarpeita. Toimitusjohtaja Juha Kärkkäinen on perustanut tavaratalon Jyväskylän entisen Anttilan tiloihin sekä harkinnut Tampereelta vastaavia. Juha Kärkkäisen mukaan useita kauppakeskittymiä pyörittävä Kärkkäinen ei toistaiseksi ole neuvotellut tulosta Family Centeriin. — Meillä on edelleen tonttivaraushakemus mahdollisen Ikean lähelle, mutta kaupunki ei ole toistaiseksi reagoinut hakemukseen mitenkään. Meitä ei ilmeisesti haluta sinne, sanoo Kärkkäinen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/06/Puolityhj%C3%A4%20Family%20Center%20hakee%20apua%20kaavamuutoksella%3A%20t%C3%A4nneh%C3%A4n%20mahtuisi%20vaikka%20v%C3%A4hitt%C3%A4iskaupan%20suuryksikk%C3%B6%20/2017122219456/4