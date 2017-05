Uutinen

Etelä-Saimaa: Maailman suurin elementtipursotin myyntitiskille, katse suunnattu erityisesti Kiinaan ja kehittyviin talouksiin Imatralla kehitetty maailman suurin rakennuselementtien pursotin on saatu myyntikuntoon. Fimatec Oy:n kehittämän 3D-tulostustekniikkaan ja robotiikkatekniikkaan perustuvan laite lanseerattiin markkinoille perjantaina. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja Markku Pentikäinen uskoo, että ensimmäinen laite saadaan toimitetuksi asiakkaalle jo tämän vuoden puolella. Pentikäinen toivoo, että täysin uudenlaiseen tekniikkaan perustuvaa betonielementtien valmistusta voitaisiin pilotoida Etelä-Karjalassa. Fimatecin 3D-pursotustekniikalla kolmen metriä korkea ja kuusi metriä pitkä lämpöeristetty, raudoitettu ja seinäelementti pystytään valmistamaan elementtitehtaassa tai rakennustyömaalla 40 minuutissa. Elementtiin tehdään samanaikaisesti myös sähkövedot. Tekniikan arvioidaan olevan työvoimakustannuksiltaan lähes 50 prosenttia edullisempi kuin perinteinen muottivalu. — Kustannussäästö saadaan silloin, kun tehdään yksinkertaisia suoria seinäelementtejä. Kun valmistetaan kaarevia pintoja, säästö on huomattavasti suurempi, Pentikäinen sanoo. 3D-tulostustekniikan suurimpana etuna rakennuselementtien valmistuksessa pidetään tuotannon joustavuutta. Kallis ja hidas muottien valmistus jää kokonaan pois, kun halutun näköinen elementti pystytään pursottamaan suoraan rakennesuunnittelijan tietokoneelta tämän laskemien arvojen mukaisesti. Rakennustyömaalla tapahtuva pursottaminen keventää elementtejä, koska perinteisellä tekniikalla valmistettuja elementtejä pitää vahvistaa kuljetuksia varten. Pursotettu betonielementti on siirtokunnossa muutaman tunnin jälkeen ja asennettavissa vuorokauden kuluessa. Fimatecin toimitusjohtaja Arto Koivuharju arvioi yrityksen kehittämän Robocatt tulostimen toimitushinnaksi noin puoli miljoonaa euroa. Yrityksen suunnitelmissa on nostaa liikevaihto vuoteen 2020 mennessä 80 miljoonaan euroon. Koivuharju laskee, että se ei onnistu myynnillä kotimaan markkinoille, jonne uuden tekniikan laitteita mahtuu vai joitakin kymmeniä, vaikka rakennustuotanto on tällä hetkellä nousussa. — Ongelmana tällä tekniikalla on se, että tuotanto on mahdollista 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa. Katse on erityisesti suunnattu Kiinaan ja kehittyviin maihin, jossa rakentamisen tarve on suuri. Imatran osa yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa on tuotekehitys ja laitteiden kokoaminen. Fimatec työllistää tällä hetkellä 18 henkilöä. Lue koko uutinen:

