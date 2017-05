Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen Jani Mäkelä mukaan tiedustelulainsäädännön valmistelua seuraavaan työryhmään Lappeenrantalainen perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä on nimitetty ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi parlamentaarisen työryhmään, joka on perustettu tiedustelulainsäädännön valmistelua ja perustuslain tarkastamista varten. Tiedustelulainsäädäntöä ja perustuslain tarkistamista valmistelleet työryhmät ovat saaneet työnsä valmiiksi. Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on seurata siviilitiedustelulainsäädännön, sotilastiedustelulainsäädännön ja tiedustelun valvontaa koskevan lainsäädännön sekä luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa koskevan perustuslakisääntelyn tarkistamisen jatkovalmistelua. Ryhmä antaa myös näkemyksiään sekä esittää kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia valmistelun tueksi. Ryhmän toimikausi jatkuu vuoden loppuun. Puheenjohtajana toimii Tapani Tölli (kesk.). — Tiedustelulainsäädännön valmistelu on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, ja parlamentaarinen seurantaryhmä on tärkeässä asemassa lainsäädäntökokonaisuuden valmistelussa. Pidän tehtävää erittäin mielenkiintoisena, Mäkelä toteaa tiedotteessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/06/Lappeenrantalainen%20Jani%20M%C3%A4kel%C3%A4%20mukaan%20tiedustelulains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n%20valmistelua%20seuraavaan%20ty%C3%B6ryhm%C3%A4%C3%A4n/20171066/4