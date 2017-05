Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuutostien perätön kolari-ilmoitus aiheutti kiireellisen hälytyksen Parikkalassa — päihtynyttä ilmoittajaa odottaa iso lasku Häirikkösoitto aiheutti kiireellisen hälytyksen Parikkalassa perjantai-iltana. Hätäkeskukseen tuli ilmoitus nokkakolarista Kuutostiellä kello 20.42. Päivystävä palomestari Toni Jaako kertoo, että ilmoituksen mukaan paikalla oli tapahtunut kuorma-auton ja henkilöauton nokkakolari, jossa oli loukkaantunut neljä ihmistä. Mitään kolaria ei kuitenkaan ollut tapahtunut. Paikalle hälytettiin 15 pelastuslaitoksen yksikköä, viisi ambulanssia, lääkärihelikopteri Finnhems ja poliisi. Jaakon mukaan väärän ilmoituksen tehnyt henkilö oli kuvaillut keksittyä onnettomuuspaikkaa yksityiskohtaisesti. Jaakon mukaan poliisi tekee ilkivallasta rikosilmoituksen. — Rikosilmoituksen perusteella on oikeus laskuttaa aiheutuneet kustannukset, jos katsotaan että se on aiheellista. Siitä tulee iso lasku, koska siellä oli niin suuri määrä yksiköitä. Jaakon mukaan perättömistä vaarailmoituksista on laskutettu soittajia aiemminkin. Vakavimmillaan siitä voidaan tuomita yhden vuoden vankeusrangaistus. Perättömän ilmoituksen vuoksi Rautjärvellä keskeytyi toinen pelastuslaitoksen tehtävä. Palokunta oli tuulettamassa asunnosta savua, kun yksikkö lähetettiin äkillisesti vakavammalle, mutta kuvitteelliselle tehtävälle. Jaako kertoo, että hätäilmoituksen tehnyt henkilö kuulosti puhelimessa selvästi päihtyneeltä. Kun pelastajat etsivät onnettomuuspaikkaa Kuutostieltä, hätäkeskus paikansi häirikön puhelimen Särkisalmelle Parikkalaan. Jaakon mukaan poliisi otti soittajan kiinni ja vei hänet Imatralle putkaan. Palomestarin mukaan lasku lähtee hätäilmoittajalle vain, jos aiheeton ilmoitus on tehty selvästi ilkivaltatarkoituksessa. Häirikkösoitosta ja sen seuraamuksista uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/06/Kuutostien%20per%C3%A4t%C3%B6n%20kolari-ilmoitus%20aiheutti%20kiireellisen%20h%C3%A4lytyksen%20Parikkalassa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89p%C3%A4ihtynytt%C3%A4%20ilmoittajaa%20odottaa%20iso%20lasku/2017122221574/4