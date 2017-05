Uutinen

Etelä-Saimaa: Kevät tulee ja lehmät päästetään laitumelle — katso video! Harva on kevään saapumisesta niin innoissaan kuin lehmä. Yleensä verkkaiset eläimet liikkuvat rivakasti, kun navetan ovet avataan ja laidun kutsuu pitkän talven jälkeen. Laitumellelaskuista on tullut suosittuja yleisötapahtumia, joita on jo joidenkin vuosien ajan järjestetty eri puolilla maata. Tänään laitumelle päästettiin Helsingin yliopiston ylläpitämän Viikin opetus- ja tutkimustilan lehmät. Tapahtuma keräsi paikalle tuhansia uteliaita, kuten oheisesta videosta näkyy. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/06/Kev%C3%A4t%20tulee%20ja%20lehm%C3%A4t%20p%C3%A4%C3%A4stet%C3%A4%C3%A4n%20laitumelle%20%E2%80%94%20katso%20video%21/2017522222769/4