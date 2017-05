Uutinen

Etelä-Saimaa: Kasvihuone käytössä ympäri vuoden — kesäisin viljellään, talvisin tunnelmoidaan Kotkalaisten Mia Helmisen ja Petri Alastalon kasvihuoneella on käyttöä ympäri vuoden. Kesällä kasvihuone suorastaan pursuaa herkullisia vihanneksia ja talvella lasiseinäinen huone toimii tunnelmallisena glögitupana, jossa voi istua ystävien kanssa kynttilöitä poltellen. Näin viileänä keväänä kasvihuone vielä odottaa kukoistuskauttaan. Sen täyttävät pöydät ja tuolit sekä kauniit, kirpputoreilta hankitut koriste-esineet. — Kesällä pöydät ja tuolit pääsevät pihamaalle ja kasvit valtaavat rakennuksen. Parhaimmillaan satoakin on tullut paljon. Etenkin tomaattien ja kurkkujen kasvattaminen on onnistunut hyvin, kertoo Mia Helminen. Tuttujen tomaattien ja kurkkujen lisäksi Helminen on halunnut joka vuosi kokeilla jotakin uutta. — Viime vuonna kokeilin ananaskirsikoiden ja sitä edellisenä vuonna vesimelonien kasvattamista. Juuri nyt minulla on kasvamassa viidakkokurkun taimia. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/06/Kasvihuone%20k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4%20ymp%C3%A4ri%20vuoden%20%E2%80%94%20kes%C3%A4isin%20viljell%C3%A4%C3%A4n%2C%20talvisin%20tunnelmoidaan/2017522219533/4