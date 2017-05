Uutinen

Etelä-Saimaa: HS:n simulaatio: Maakuntavaltuustossa valta keskittyisi Lappeenrantaan ja Imatralle, pienet kunnat jäämässä ilman edustajia Maakuntauudistus on keskittämässä valtaa suurimpiin kaupunkeihin. Helsingin Sanomien simulaation mukaan Etelä-Karjalassa se tarkoittaisi sitä, että Lappeenranta saisi noin 70 prosenttia maakuntavaltuuston paikoista. Lappeenranta saisi 41 edustajaa ja Imatra 15 edustajaa tammikuussa 2018 valittavassa maakuntavaltuustossa. Ruokolahti saisi kaksi edustajaa ja Savitaipale yhden. Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi ja Taipalsaari jäisivät kokonaan ilman omaa edustajaa. Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston tulee 59 paikkaa. Maakunta- ja sote-uudistusta valmisteleva alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti kertoo Helsingin sanomille pitävänsä simulaation tulosta yleisesti oikeansuuntaisena. Pöystiä suurimpien kaupunkien vahva asema ei yllätä. Helsingin Sanomien simulaation pohjana on käytetty kevään 2017 kuntavaalien tuloksia. Maakuntavaalit tuskin toistavat kuntavaalien tuloksia täsmälleen, joten simulaatio on suuntaa antava. Maakuntavaaleissa lappeenrantalainen voisi äänestää esimerkiksi imatralaista ehdokasta ja päinvastoin. Simulaatiossa SDP olisi Etelä-Karjalan suurin puolue 17 maakuntavaltuustopaikalla. Keskusta saisi 15 paikkaa ja kokoomus 13. Perussuomalaiset saisi kuusi paikkaa ja vihreät viisi. Lue koko uutinen:

