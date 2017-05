Uutinen

Etelä-Saimaa: Aluskasvillisuutta paloi junaradan varrella Luumäellä — palon epäillään syttyneen junan jarruista Pelastuslaitos sammutti pienen maastopalon Luumäellä lauantaina. Junaradan varrella Hyrylässä paloi noin 100 x 10 metrin edestä aluskasvillisuutta.Päivystävä palomestari Petri Pätilä kertoo, että paikalta löytyi metallisiruja, joiden epäillään olleen peräisin ohikulkeneen junan jarruista.— Metallisilppu on ollut niin kuumaa, että se on sytyttänyt kuivan heinikon palamaan, Pätilä arvioi.Lenkkeilijä ilmoitti palosta hätäkeskukseen kello 11.15. Tuuli levitti paloa kohti asumatonta rakennusta, mutta pelastuslaitos ehti pysäyttää palon leviämisen ajoissa. Rakennus oli noin 50 metrin päässä palopaikasta.Pätilä kertoo, että kelit ovat nyt otolliset maastopalojen syttymiseen. Maa on kuivaa ja lisäksi lauantaina on tuulista. Eteläisessä Suomessa onkin voimassa ruohikkopalovaara. Esimerkiksi risujen poltto voi helposti ryöstäytyä käsistä.— Suurta varovaisuutta pitää noudattaa risujen poltossa. Tai sitten jättää ne kokonaan polttamatta, Pätilä sanoo. Lue koko uutinen:

