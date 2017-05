Uutinen

Etelä-Saimaa: Yhteen osuneet sähkölinjat sytyttivät maastopalon Luumäellä — pellon omistaja hillitsi palon leviämistä äestämällä Luumäen Koskisaaressa syttyi maastopalo perjantaina iltapäivällä. Päivystävä palomestari Toni Jaako kertoo, että todennäköisesti sänkipelto syttyi tuleen yhteen osuneista sähkölinjoista.Jaakon mukaan paikalla on vanhat sähkötolpat ja avolinjat, joissa on avokuparijohtoa. Johdot olivat ilmeisesti osuneet toisiinsa voimakkaassa tuulenpuuskassa. Yhteen osuminen aiheutti oikosulun ja kipinöitä.Kipinöivät sähkölinjat sytyttivät maastopalon, jossa paloi noin 200 x 80 metrin alue sänkipeltoa. Sänkipeltoa on paikalla useita hehtaareita ja lisäksi lähistöllä on kuivaa metsää, joten palon leviämisriski oli suuri.Paikalla olleet kuitenkin onnistuivat hillitsemään palon leviämistä neuvokkaasti.— Pellon omistaja ja hänen tuttavansa olivat äestäneet peltoa traktoreilla ja sillä tavalla saaneet hillittyä palon leviämistä. Se oli erinomaista toimintaa pellon omistajalta.Pelastuslaitos hälytettiin paikalle kello 14.26. Sammutustöihin osallistui kolme pelastuslaitoksen sammutusyksikköä ja kolme säiliöautoa.Palon sytyttänyt oikosulku aiheutti alueella myös sähkökatkon. Enimmillään yli 500 Kymenlaakson sähkön asiakasta oli hetkellisesti ilman sähköä. Koskisaaren kylässä ja sen lähistöllä sähkökatko kesti toista tuntia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/05/Yhteen%20osuneet%20s%C3%A4hk%C3%B6linjat%20sytyttiv%C3%A4t%20maastopalon%20Luum%C3%A4ell%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89pellon%20omistaja%20hillitsi%20palon%20levi%C3%A4mist%C3%A4%20%C3%A4est%C3%A4m%C3%A4ll%C3%A4/2017122218976/4