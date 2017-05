Uutinen

Etelä-Saimaa: Valon Vuoksi -yhdistys on antanut ampumatragedian omaisille voimia surun työstämiseen, nyt toiminnasta riittää jo lahjoituksiin Valon Vuoksi -yhdistyksen pankkitili on kolmessa kuukaudessa täyttynyt jo pienistä ja vähän isommistakin lahjoituksista. Torstaina Imatran joulukuisen kolmoissurman uhrien omaisten perustama muistoyhdistys poiki ensimmäisen lahjoituksen. Vuoksenniskan koulun rehtori Lasse Tiilikka vastaanotti 1 500 euron lahjoituksen, joka oli osoitettu koulun pienluokille. Sen koulu aikoo käyttää kevätretken järjestämiseen. — Tuntuu tosi hyvältä. Olemme nyt saaneet jotain hyvää aikaiseksi, ampumisessa menehtyneen Katri Ikävalkon sisar ja yhdistyksen perustajajäsen Kaisa Juntunen huokaa. Valon Vuoksen toiminnan alkua on varjostanut omaisten jatkuva surutyö ja oikeudenkäynnin odottelu. Ideoita on paljon, mutta niiden toteuttaminen vie paljon aikaa ja vaatii henkisiä voimia. Yhdistyksen puheenjohtajana toimiva Jukka Leminen, Anne Vihavaisen leski, toteaakin yhdistyksen pyörittämisen antaneen toiminnassa mukana olleille lisävoimia surun työstämiseen. — Tätä voisi sanoa jopa vertaistukiryhmäksi, Leminen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/05/Valon%20Vuoksi%20-yhdistys%20on%20antanut%20ampumatragedian%20omaisille%20voimia%20surun%20ty%C3%B6st%C3%A4miseen%2C%20nyt%20toiminnasta%20riitt%C3%A4%C3%A4%20jo%20lahjoituksiin/2017522216712/4