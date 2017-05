Uutinen

Etelä-Saimaa: Suuren Sarviniemen virkistyskäyttö varmistui vuokrasopimuksella — ”Matkailun ja Puolustusvoimien tarpeet on saatu sovitettua yhteen” Taipalsaaren Sarviniemessä on yleinen virkistysalue tästä päivästä alkaen. Sen varmistaa vuokrasopimus, jolla Metsähallituksen omistama alue siirtyy Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallintaan. Sopimus koskee osaa entisen Suur-Saimaan lomakylän aluetta Suuressa Sarviniemessä. Siellä voi käydä retkeilemässä ja tarkkailemassa luontoa maitse ja vesitse. Alueella on Taipalsaaren kunnan venelaituri. Virkistysalueelle on luvassa lisää palveluja, sillä siitä kehitetään Saimaa Geoparkin päiväretkikohde. — Tarkoituksena on varustaa alue retkeilijöitä palvelevilla rakenteilla, mutta yöpyminen alueella ei ole sallittua. Alueen siistiminen sekä toimintojen ja rakenteiden suunnittelu tehdään jo tulevana kesänä, virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen kertoo tiedotteessa. Lue koko uutinen:

