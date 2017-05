Uutinen

Etelä-Saimaa: Pyöräilyviikolla Lappeenrannassa poljetaan aamukahville ja ympäri kyliä Valtakunnallinen pyöräilyviikko polkaistaan Lappeenrannassa käyntiin huomenna lauantaina kaupungintalon edustalta. Sieltä lähtee pyöräilykulkue kello 12. Pyöräilyviikon tämän vuoden teemana on ”Pyörällä kulkee kaikki”, ja pyöräilykaupunkina kunnostautuneessa Lappeenrannassa on viikon aikana useita tapahtumia. Sunnuntaina on perinteinen kyläpyöräily, maanantai-iltana maantiepyöräilylenkki ja tiistaiaamuna tarjotaan aamukahvia työmatkapyöräilijöille Marian aukiolla ja Fazerin kulmalla. Torstaina on Vuosisadan liikenneteko -tapahtuma Marian aukiolla, missä tehdään pikahuoltoja pyörään ja paikalla on myös muun muassa lasten taitoajorata. Lappeenrannan pyöräilyviikon ohjelma löytyy täältä. Kansallinen pyöräilypäivä lauantaina 6.5. Valtakunnallinen pyöräilyviikko 6.—14.5. Lue koko uutinen:

