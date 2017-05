Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisivene laskettiin jo vesille — valvonta alkaa kuun lopulla Lappeenrannan ja Imatran yhteinen poliisivene laskettiin torstaina vesille Imatralla. Lasku siirrettiin Vuoksen satamaan, koska suunnitellussa Imatran satamassa oli vielä liikaa jäätä. Vesivalvontaan poliisiveneellä ei ole vielä ihan hirveä kiire. Valvonta alkanee toukokuun loppupuolella, kun ilmat lämpenevät, arvelee Kaakkois-Suomen poliisista vanhempi konstaapeli Timo Kurki. — Lähdetään sitten, kun muutkin veneilijät ovat liikkeellä. Mutta tarvittaessa päästään vesille aiemminkin. Venepoliisit liikkuvatkin vesillä pääasiallisesti kesällä. — Tärkein aika on juhannuksesta elokuun loppuun, koulujen alkamisiin asti. Ja heinäkuu on veneilyssäkin vilkkain aika. Imatran ja Lappeenrannan poliisivene liikkuu eteläisellä Saimaalla ja Pien-Saimaalla. Viime vuonna vene teki kymmenkunta valvontareissua ja ainakin siihen pyritään tänäkin vuonna. — Liian vähän se on, saisi olla reilusti enemmän. Poliisin henkilöstöpula näkyy kuitenkin heti vesivalvonnassa. Eikä kaikilla poliiseilla ole aina merimieskokemustakaan, sanoo Kurki. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/05/Poliisivene%20laskettiin%20jo%20vesille%20%E2%80%94%20valvonta%20alkaa%20kuun%20lopulla/2017522215565/4