Etelä-Saimaa: Nappaa tästä Starboxin herkkuvinkit: yhden kulhon mehevät browniet, kauraiset pähkinäsuklaapatukat ja kesän helpoin jäätelö Starboxin tuoreet reseptivinkit tarjoavat monenlaisia herkkuja viikonlopuksi. Janne Kujalan blogin Jannen keittiössä yksivuotisuuden kunniaksi juhlitaan yhden kulhon mehevillä brownieilla. — Välillä on ok vetää kunnon suklaa-sokeriöverit, lupaa Janne. Willasarkon blogin kauraiset pähkinäsuklaapatukat sopivat kahvin kanssa tai muuhun herkutteluun. Ne ovat gluteenittomia. Kakkupuoti Hurmaavan ohje kesän helpoimmasta jäätelöstä on syytä pistää talteen. Se syntyy vaivattomasti kahdesta aineesta. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

