Etelä-Saimaa: Mustan ja valkoisen teatterifestivaalille Euroopan festivaaliyhdistyksen laatuleima Imatralaiselle Mustan ja valkoisen teatterifestivaalille on myönnetty EFFE-laatuleima. Teatterifestivaalista tulee täten osa Euroopan festivaaliyhdistyksen (EFA) alaista EFFE-festivaaliverkostoa, joka koostuu taiteellisesti laadukkaista ja sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti merkittävistä festivaaleista. Kansainvälisistä asiantuntijoista koostunut tuomaristo perusteli valintaansa festivaalin laaja-alaisella ja vaihtelevalla kansainvälisellä ohjelmistolla sekä Euroopasta että sen ulkopuolelta. EFA on yhdistänyt tunnettuja musiikki-, tanssi-, teatteri-, ja poikkitaiteellisia festivaaleja Euroopasta ja maailmalta yli 60 vuoden ajan. Sen tarkoituksena on auttaa festivaaleja jakamaan tietoa, lisätä verkostoitumismahdollisuuksia ja informoida festivaaleja kulttuurimaailman asioista. Kansainvälinen Mustan ja valkoisen teatterifestivaali järjestetään 14. kerran Imatralla 7.—11. kesäkuuta. Lue koko uutinen:

