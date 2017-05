Uutinen

Etelä-Saimaa: Luumäen Joukolassa kaivetaan esiin muistot Salmenkylän sotavankileiristä nuorisoseuran näytelmän siivittämänä Luumäen Kangasvarren nuorisoseuran esittämän Ettei unohtuis -näytelmän alussa eletään vuotta 1967, Suomen 50-vuotisjuhlavuotta. Aino-mamma kertoo 12-vuotiaalle Ritvalle kansalaissodasta ja pojastaan Aimosta, joka syntyi vuonna 1918 ja oli mukana talvi- ja jatkosodassa. Ritva kiinnostuu historiasta ja alkaa kysellä tapahtumista omalta isältään, joka oli liian nuori rintamalle, mutta ei vanginvartijaksi. Näytelmä perustuu kirjoittajansa Annikki Hyytiäisen isän muistelmiin jatkosodan ajalta. Isä laitettiin 14-vuotiaana venäläisten vartijaksi sotavankileirille Luumäen Salmenkylään. — Isä näki muistoistaan painajaisia. Hän halusi, että minä tiedän, Hyytiäinen kertoo. Isä eläytyi järkyttäviin muistoihinsa niitä kertoessaan, oli taas nuori poika vankien haudan äärellä. Tytär kävi läpi kokemuksia hänen kanssaan, purki vuosikymmenten traumaa. — Kansakoulun käynyt isäni osani muutaman lauseen venäjää. Hän osasi kutsua metsätöissä olleet vangit takaisin leiriin. Lauseet todistivat, että muistisairaan puheet eivät olleet houretta, vaan historiallista totuutta. Viittauksen Salmenkylän leiristä Hyytiäinen löysi myös Hilkka Mattilan tekemästä Väliväylän uitoista kertovasta Tukkien matkassa -kirjasta. Muuta kirjoitettua ei aiheesta ole ollut. Hyytiäinen kirjoitti ylös, mitä isä kertoi. Kirjoittaessaan hän ei ajatellut näytelmää. Mutta sellainen syntyi, kun hän yhdisti muistoihin sukunsa muita tarinoita ja paikkasi aukkoja fiktiolla. Näytteleminen ja historia ovat molemmat kiinnostaneet Jannika Toikkaa, 12. Kangasvarren nuorisoseuran näytelmähanke on opettanut hänelle molempia. — Aika paljon olen tiennyt historiasta aiemminkin, kun äiti tykkää historiasta. Nyt olen oppinut uutta, hän sanoo. Salmenkylän vankileirin sijaintipaikan hän tuntee: se on mummolan venerannassa Joukolan näyttämölle nousemisesta Jannika hieman jännittää, mutta hän on samalla innoissaan. Jos koulunäytelmiä ei oteta lukuun ottamatta, kyse on näyttämödebyytistä. — Olen jo pitkään halunnut näytellä isommalle yleisölle. Jannika esittää näytelmässä 12-vuotiasta Ritvaa. Hänen isoäitinsä roolissa on Laila Nurmiainen, joka oli mukana jo toissa talvena nuorisoseuran edellisessä näytelmässä. — Tämä uusi näytelmä on vienyt mukanaan. Tarina on vahva ja mielenkiintoinen. Olemme itkeneet ja nauraneet sen käänteissä, Nurmiainen kiittää. Näyttämöllä ei ole tarvinnut vuodattaa krokotiilinkyyneleitä, sillä kovat kohtalot liikuttavat aidosti. Varsinkin, kun tapahtumat ovat kotipitäjästä. Noin tunnin pituisen näytelmän jälkeen katsojat voivat kertoa omia muistojaan sotavuosista ja Salmenkylän leiristä. Ettei unohtuis -näytelmä Luumäen Joukolassa, Torikatu 1, la 6.5. klo 13 ja su 7.5. klo 13. Aiheesta laajemmin päivän painetussa lehdesssä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

