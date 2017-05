Uutinen

Etelä-Saimaa: Leijonat aloitti MM-kisat nihkeällä voitolla — Valko-Venäjä kaatui rimaa hipoen Suomen jääkiekkomaajoukkue sai haluamansa alun Pariisin MM-kisojen avauksessa. Voitto ja kolme pistettä olivat ne, joita joukkue haki, mutta arvostelutuomareita, jos sellaisia olisi, ei peli paljon lämmittänyt. Leijonat peittosi Valko-Venäjän 3—2, ja voi olla osittain tyytyväinen. Sebastian Aho aloitti maalinteon tutulla tavalla. Laukaus suoraan syötöstä painui Kevin Lalandin jalkojen välistä sisään. Laukaukseen tarvittiin syöttö ja sen antoi Valtteri Filppula poikki kentän. Ottelua oli pelattu vain 2.43. Melkein heti perään Oskar Osala päästi paineita pihalla tarkalla ylänurkkalaukauksellaan. Leijonat aloitti hyvin, hiipui toisessa erässä vastustajan tasolle ja päästi Valko-Venäjän jopa peliin mukaan. Maalivahti Joonas Korpisalo leikki Raimo Helmistä kiekon kanssa maalin takana. Ei ihan onnistunut ja Jegor Sharangovits pääsi painamaan kavennuksen 2—1:een tyhjään maaliin. Muutamissa vaihdoissa Suomen puolustajat pelasivat niin hitaasti toisilleen syötelleen, ettei hyökkääjät ehtineet koko vaihdon aikana ylittämään punaviivaa. Silti kiekko oli koko ajan suomalaisilla. Päävalmentaja Lauri Marjamäen peluuttaminen ja tapa rakentaa peliä on varovaista ja varmistelevaa. Se on hyvä, kun tulee vastaan vauhtijoukkueita, joilla on myös laatua ja tasoa. Vaatiko Valko-Venäjää vastaan pelaaminen tällaista tuplavarmistelua? Leijonien ketjupuntarissa ykkönen oli ehjin, vaikka siinäkin Miro Aaltonen jäi vähän yksin Sebastian Ahon ja Valtteri Filppulan löytäessä herkemmin toisensa. Lue juttu HS:n nettisivulta Lue koko uutinen:

