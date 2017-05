Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen KT-Shelter tähyää ulkomaille — käsipelillä koottavien sääsuojien täytyy kestää myrskytuulet Lappeenrantalainen KT-Shelter on tehnyt aiesopimuksen puolalaisen Lubawa SA:n kanssa suurien mobiilien sääsuojien myynnistä, markkinoinnista ja valmistuksesta kansainvälisille markkinoille. Lubawa SA on tehnyt vuosikymmenten ajan yhteistyötä Puolan armeijan kanssa. Yhtiö käy kauppaa myös muiden maiden armeijoiden kanssa. — Meillä on neuvottelut käynnissä myös USA:n suuntaan. Näissä sopimuksissa byrokratia on hidasta. Käytännössä kaikissa sotilaallisissa hankinnoissa osa tuotannosta täytyy tehdä ostajamaan rajojen sisällä, toimitusjohtaja Mikko Kasanen toteaa. Yhtiön sääsuojilla oli suunnitteluvaiheessa tarkat laatuvaatimukset. Puolustusvoimien ohjeistuksen mukaan suojien tulee kestää 50 metriä sekunnissa puhaltavat tuulet. Koska rakenne täytyy olla liikuteltavissa, sitä ei myöskään saa kiinnittää maahan. Lisäksi rakenteen tulee kestää 180 kilon lumikuorma neliömetriä kohden. Suojan täytyy myös olla pystytettävissä ilman koneiden apua alle 24 tunnissa 8 hengen voimin. Kaikkien osien tulee olla lihasvoimin liikuteltavissa ja niiden on mahduttava merikontteihin kuljetusta varten. Lue koko uutinen:

