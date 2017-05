Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: SaiPa kulkee Tapparan tiellä Tero Lehterän nimittäminen SaiPan päävalmentajaksi on saanut aikaan hyvää meininkiä joukkueen ympärille. Kuluneen viikon aikana julkistetut pelaajasopimukset ovat nostaneet lappeenrantalaisten uskoa joukkueen tekemiseen. Etenkin huippulupaavan puolustajan, Urho Vaakanaisen kiinnittäminen on noteerattu myös Lappeenrannan ulkopuolella. Lehterän perässä SaiPaan tulleen Vaakanaisen sopimusta kuvailtiin iltapäivälehdissä kaappaukseksi. Samalla seuran viestintäosasto on nostanut profiiliaan luomalla faneille pelaajauutisten ympärille päivittäistä seurattavaa muun muassa sosiaaliseen mediaan. Touhu huipentui keskiviikkona, kun paluumuuttaja Anssi Löfmanin kolmivuotinen sopimus julkaistiin näyttävällä Youtube-videolla. Lue koko uutinen:

