Uutinen

Etelä-Saimaa: Kiinan kielen opinnot kelpaisivat imatralaisnuorille — englannin opiskelun nuorisovaltuusto aloittaisi jo toisella luokalla Imatran nuorisovaltuusto olisi valmis ottamaan kiinan kielen opinnot uuden opetussuunnitelman kieliohjelmaan. — Meiltä kysyttiin uusia kieliä, ja ehdotettiin kiinan kieltä. Lisäksi ehdotettiin, että englannin kielen opiskelun voisi aloittaa jo toisella luokalla, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jasmine Vaittinen kertoo. Imatran nuorisovaltuusto laati viime kokouksessaan kannanottoja maakuntauudistukseen, opetussuunnitelman kieliohjelmaan ja valinnaisiin. Jos englannin kielen opiskelu aloitettaisiin toisella luokalla, se voisi nuorisovaltuuston mielestä alkaa esimerkiksi erilaisilla leikeillä ja lauluilla. Nuorisovaltuustolle esiteltiin lisäksi varhaiskasvatussuunnitelma. Kokonaisuudessaan suunnitelma on nuorisovaltuuston mielestä hyvä ja mielenkiintoinen. Varhaiskasvatussuunnitelmasta heräsi kysymys, miksi teknologia on läsnä jo alle 6-vuotiaiden kasvatuksessa. Vaittinen pohtii, että on hyvä kun lapset oppivat käyttämään teknologiaa, kunhan se on valvottua ja lapsille ei synny siihen riippuvuutta. Kokouksessa oli myös kannanotto osallisuudesta tulevassa maakuntahallinnossa. Heidän mielestä maakunnallinen nuorisovaltuusto on hyvä asia, mutta edustajia tulisi olla kaksi jäsentä ehdotetun yhden sijaan. Lisäksi näille tulisi olla varajäsenet. — Kyllä se on hyvä asia, kun pääsee oikeasti vaikuttamaan asioihin nuorten näkökulmasta, Vaittinen toteaa. Opiskelijaneuvoston tavoite oli epäselvä, ja nuorisovaltuusto pyysi tästä lisää tietoa ja tarkennuksia. Lisäksi he kyseenalaistivat sen tarpeellisuuden. Myös kansalaisraadin olemassaolo kyseenalaistettiin, sekä onko sille tarvetta ja miten se saataisiin toimimaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/05/Kiinan%20kielen%20opinnot%20kelpaisivat%20imatralaisnuorille%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89englannin%20opiskelun%20nuorisovaltuusto%20aloittaisi%20jo%20toisella%20luokalla/2017522216713/4