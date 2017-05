Uutinen

Etelä-Saimaa: Kevään lämpöennätys Mikkeliin 18,9 asteella, Konnunsuollakin 17,8 lämmintä — viikonlopun aikana lämpötila putoaa jopa kymmenen astetta Mikkelin lentoasemalla mitattiin perjantaina kevään lämpöennätys. Suomen lämpimin lukema tänä keväänä on nyt 18,9 astetta. Erikoista tuloksessa on se, että edellinen lämpöennätys mitattiin Ahvenanmaalla Jomalassa maaliskuun 27. päivä. Silloista 17,4 asteen lämpötilaa ei siis rikottu koko huhtikuussa. Myös Lappeenrannassa oli perjantaina lämmintä: Konnunsuolla mitattiin iltapäivällä 17,8 asteen lämpötila. Lappeenrannan lentoasemalla lämpö nousi 17,3 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ilona Lang kertoo, että virallisesti lukemat vahvistuvat kello 21 aikaan, mutta on epätodennäköistä, että ennätyslukema enää muuttuu. Perjantaina mitattiin yli 18 asteen lämpötiloja useilla paikkakunnilla eteläisen ja keskisen Suomen alueella. Ennätyslämpöihin päästiin vasta iltapäivän puolella. Yli 18 asteen lukemia alettiin kirjata kello 16:n jälkeen. — Lännen puoleinen ilmavirtaus on tuonut lämmintä ilmamassaa, aurinko alkaa jo lämmittää sen verran tehokkaasti ja taivas on ollut pääosin pilvetön, Lang listaa syitä perjantain lämpötiloihin. Suomeen alkaa virrata kylmää ilmaa jo lauantaina. Lang kertoo, että pohjoisesta purkautuvat kylmempi ilmamassa saavuttaa eteläisenkin Suomen viimeistään sunnuntaina. Luvassa on jopa yli kymmenen asteen pudotus lämpötiloihin. Etelä-Suomessa saattaa lauantaina olla vielä lämmintä, ylimmillään 15 astetta. Sunnuntaina koko maahan ennustetaan jo alle kymmenen asteen lämpötiloja. Lang kertoo, että alkuviikoksi lämpötila putoaa jo viiteen asteeseen ja sen alapuolelle. Lisäksi öisin etelässäkin on pakkasta. Langin mukaan ilman pysyvät viileinä ainakin ensi viikonloppuun asti. Silloin on mahdollista, että maahan saapuu lämpimämpää ilmaa lounaasta. Mutta on myös mahdollista, että koleat kelit jatkuvat pidempään. Lämpöennätyksen rikkoutumisesta Mikkelissä kertoi ensin Yle. Lue koko uutinen:

