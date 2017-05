Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan paperikone kaksi katoaa pala palalta — purkutyömaalta on lähtenyt satoja tonneja tavaraa Elokuun 29. päivänä 1981 käynnistetty Kaukaan paperikone kaksi tehtiin Valmetin tehtaalla. Osia hiomoon tilattiin Tampellalta ja päällystyskone Wärtsilältä. Nyt koneen jäänteiden elämä jatkuu metsäyhtiö UPM:n muissa koneissa ja kierrätysmateriaalina. Purkutyöt alkoivat huhtikuun alusta päällystyskonehallista, ja muutaman viikon päästä aletaan purkaa itse paperikonetta. Syyskuussa pitäisi olla valmista. Koneen työ päättyi jo pari vuotta sitten. Viimeinen tilaus valmistui lauantaina 7.3.2015 iltapäivällä. Samalla loppuivat työt 114 henkilöltä. Hiekkakentällä paperitehtaan Lauritsalan puolella pilkotaan ja käsitellään koneen purkuosia. Aluetta siivotaan loppuvuoden ajan, ja meluhaittoja saattaa syntyä. Paperikoneen osia ja laitteita hyödynnetään paitsi yhtiön muissa koneissa myös muualla uusiokäytössä ja metallien kierrätyksessä, kertoo Kaukaan paperitehtaan johtaja Matti Laaksonen. Tyhjää hallitilaa jää lähes 400 metriä pitkän konelinjan paikalta runsaasti. — Alustavia firman sisäisiä suunnitelmia tyhjien tilojen käytöstä on, mutta ei mitään varmaa. Oman tutkimustoiminnan kanssa on käyty keskusteluja, Laaksonen sanoo. Hänen mukaansa on mahdollista myös, että tilat vuokrataan ulkopuoliselle toimijalle. Vuonna 2006 UPM julkaisi tehostamisohjelmansa. Kaukaan paperikone kahden sulkemisesta yhtiö päätti tammikuussa 2015. Toimintaan jäi vuonna 1975 käynnistynyt paperikone yksi. Paperitehtaalla työskentelee 225 työntekijää ja koko Kaukas-integraatissa tuhat. Lue koko uutinen:

