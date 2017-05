Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaavoitusvalta pysyy kaupungin näpeissä, Pasi Leimi kiistää Seppo Ahon kritiikin Lappeenrannassa kaavoitus on vain ja ainoastaan kaupungin käsissä. Näin vastaa kaupungin tekninen johtaja Pasi Leimi entisen kaupunginarkkitehdin Seppo Ahon esittämään kritiikkiin. Ahon mielestä Osuuspankin uusi toimitalo sekä entisen kaupunginteatterin tontin kaavoitusprosessin aikana kerroksella kasvanut kokonaisuus ovat esimerkkejä kaavoitusvallan valumisesta kaupungilta muille. Aho epäili kaupungin taipuvan rakennusliikkeiden ahneuden edessä. Pasi Leimin mukaan jo kaavoituksen moniportainen ja avoin käsittely takaa kaavoituksen etenemisen asiallisesti. — Myös julkinen kontrolli toteutuu, ja kaikki pääsevät vaikuttamaan. En näe, että olisimme menettäneet kaavoitusvaltaa. En allekirjoita Seppo Ahon näkemystä. — Ja jos päättäjä on mukana vaikka Osuuspankin hallinnossa, hän jäävää itsensä Osuuspankin asioissa kaupungin päätöksenteossa. Lisäkerros ei kasvattanut rakennusoikeutta Kaupunginteatterin tontin kaavoitusprosessissa ei lisätty rakennusoikeutta, vaikka rakennusten korkeus kasvoikin kerroksella. — Tontilla säilyi jo tontinluovutuskilpailussa hyväksytty 10 000 kerrosneliön rakennusoikeus. Se taas on katsojan silmissä, onko tuo liikaa. Kaavaa muutettiin Leimin mukaan toteuttamiskelpoisemmaksi. — Kyse ei ole vallan antamisesta vaan yhteistyöstä, jotta rakennusliike pystyy toteuttamaan useaan palaseen jakautuvan hankkeen järkevästi. Vuonna 2014 järjestetyssä tontinluovutuskilpailussa Jatkeen ehdotus Villman voitti, vaikka se ei ollut kaupungille tuottoisin. Leimin mukaan asiantuntijaraati painotti kaupunkikuvallisia tekijöitä. — Haettiin monumentaalista rakennusta teatterin tontille. Villman-ehdotuksessa oli 9 966 neliön rakennusoikeus, josta Jatke lupasi maksaa 2,04 miljoonaa euroa eli 205 euroa neliöltä. Evälahden hävinnyt 8 000 kerrosneliön ehdotus olisi tuonut kaupungille 2,22 miljoonaa euroa eli 277,5 euroa neliöltä. — Laatutekijät painoivat enemmän kuin hinta, huomauttaa Leimi. Jatkeen Jari Salonen: Ei ollut mitään iltalypsyä Jatkeen aluejohtaja Jari Salonen selvittää, että alun perin ehdotus lisäkerroksesta tuli kaupungilta. — Totesivat, että paikka kestäisi korkeampaakin rakentamista. Lähellä oli jo muun muassa korkea Kultainen kolmio. Tästä tulisi porttiaihe kaupunkiin. Prosessin aikana massoittelu muuttui. — Alkuperäinen runkosyvyydeltään suurempi massa laihtui ja kasvoi korkeutta, minkä lisäksi väliin on jätetty aukkoja, jotta valoakin pääsee läpi. Eli mistään iltalypsystä tässä muutoksessa ei ole ollut kyse. Salonen vakuuttaa, että tulevat rakennukset noudattavat kilpailun henkeä. — Ei täällä toteuttaja pääsee paljon juhlimaan, vaan kaavoituksen tiukassa otteessa toimitaan. Pasi Leimi vielä muistuttaa kaupungin strategiasta, jonka mukaan keskustaan voi rakentaa nykyistä korkeampaa ja tiiviimmin. — Että keskustasta tulee kaupungin näköinen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/05/Kaavoitusvalta%20pysyy%20kaupungin%20n%C3%A4peiss%C3%A4%2C%20Pasi%20Leimi%20kiist%C3%A4%C3%A4%20Seppo%20Ahon%20kritiikin/2017122214439/4