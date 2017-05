Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakkoisrajan liikenne lisääntyi etenkin Nuijamaalla ja Vainikkalassa Kaakkoisrajalla kirjattiin tammi-huhtikuussa 2 145 000 ylitystä, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Nuijamaalla kasvua oli 30 prosenttia ja Vainikkalassa 29 prosenttia. Nuijamaa on nyt selkeästi vilkkain Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomista rajanylityspaikoista. Siellä kirjattiin tämän vuoden tammi-huhtikuussa 812 000 ylitystä. Vaalimaalla niitä oli 719 000, runsaat 10 000 vähemmän kuin viime vuonna. Imatralla kirjattiin 450 000 ylitystä. Kasvua oli sielläkin viime vuoden tammi-huhtikuun 426 000 ylityksestä. Vainikkalassa rajan ylityksiä oli tämän vuoden tammi-huhtikuussa 157 000 ja Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla 6 400. Kaakkoisrajan kaikkien ylitysten määrä ylitti alkuvuonna myös vuoden 2015 tammi-huhtikuun lukemat. Kasvua niistä oli 2,5 prosenttia. Kaakkois-Suomen rajavartiosto toteaa tiedotteessa, että rajanylitysliikenteen piristymisen taustalla on erityisesti ruplan kurssin vahvistuminen. Venäläisten ostosmatkailu on alkuvuoden aikana lisääntynyt. Lue koko uutinen:

