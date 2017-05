Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran 238 venekoppia ovat nyt rekisterissä — huonossa kunnossa niitä on luultua vähemmän Imatran kaupunki on siirtänyt venekoppirekisterin ruutuvihkosta tietokantaan. Kahdeksan kilometrin rantaviivalle kaupunki on rekisteröinyt 238 venekoppipaikkaa. Ne ovat Niskalammen sataman ja Lappeenrannan kaupungin välisellä alueella. Varattuja paikkoja on tällä hetkellä 190. Kaupunki hallinnoi ja vuokraa myös Tornator Oy:n mailla olevia koppipaikkoja. Huonossa kunnossa olevia koppien määrä on luultua pienempi. Niitä on tällä hetkellä 14. Tässä joukossa on neljä kohdetta, joiden omistajasta kaupungilla ole mitään tietoa. Uusitussa rekisterissä yleiskuvan ylläpito on helppoa, koska jokainen venekoppi on kuvattu viime vuoden aikana. Uusi kuvauskierros tehtäneen tämän vuoden puolella. Kaupungilla on sekä yksityisoikeudellinen että viranomaisrooli venekoppeihin. Koppipaikan vuokraajana kaupunki ei voi omin luvin purkaa tai purattaa huonokuntoista venevajaa, joka ei ole sen omaisuutta. Lue koko uutinen:

