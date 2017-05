Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralainen Fimatec myöhästyi Mansikkalan kouluhankkeesta — ”Olisihan se ollut hieno ja mielenkiintoinen juttu” Mansikkalaan nouseva uusi koulurakennus olisi kelvannut referenssikohteeksi Fimatecillekin. Imatra suunnittelee Mansikkalaan yhtä kolmesta koulukeskuksestaan yhdessä Stora Enson kanssa, joka toimittaisi kouluun tuottamansa puurakenteet. Fimatecin pääomistaja ja toimitusjohtaja Arto Koivuharju myöntää, että keskustelua asiasta on YH-Rakennuttajan kanssa käyty. Koivuvaaran mukaan aihe otettiin vain esille liian myöhään. — Olisihan se ollut hieno ja mielenkiintoinen juttu. Mutta me myöhästyimme, sillä kuviot Stora Enson kanssa ovat kuulemma jo liian pitkällä, Koivuvaara harmittelee. Tulostettu koulu nousee tänä vuonna Keniaan Näyttöä koulun rakentamisesta Fimatecin tulostimella on silti syntymässä tämän vuoden aikana. Yhtiö valmistaa paraikaa laitetta, jolla tulostetaan koulu Kenian Nakuruun. Fimatecin rooli projektissa on olla rakennusteknologian kehittäjänä. Varsinainen rakennustyö tehdään paikallisin voimin, paikan päällä. — Kyse on Finnpartners-hankkeesta, joka syntyi ministeri Kai Mykkäsen vientimatkalla. Me valmistamme hankkeeseen tulostimen, jonka ostaa kenialainen rakennusliike, Koivuharju selvittää. Uudenlainen koulumalli mukailee afrikkalaista kylää Kuten Imatralla uuden kouluhankkeen kohdalla, myös Keniassa koulukeskusta rakennetaan uudenlaiseksi oppimisympäristöksi. Koululuokat ovat kaarevamuotoisissa sisätiloissa, joiden ympärillä avautuvat ilmavat oleskelualueet. Helsinkiläisen arkkitehtitoimisto Ponkalan suunnittelemassa koulussa luokkatilojen päällä lepää aurinkokennokatto. Koivuharjun mukaan epäsymmetrisetkään kaaret eivät tuota 3D-tulostukselle pulmia. Tulostustekniikassa seinä nousee eteen vasta kärjellään olevan pyramidin kohdalla. — Horisontaalisesti sivuille levenevät muodot ovat vielä 3D-tulostukselle liian vaikeita, Koivuharju kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/05/Imatralainen%20Fimatec%20my%C3%B6h%C3%A4styi%20Mansikkalan%20kouluhankkeesta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9DOlisihan%20se%20ollut%20hieno%20ja%20mielenkiintoinen%20juttu%E2%80%9D/2017522220308/4