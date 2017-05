Uutinen

Etelä-Saimaa: Huumekuriiri ja vastaanottaja tunnistivat toisensa Kouvolassa koodisanan avulla — ”Mickey Mouse” avasi teollisuushallin ovet Kouvolassa viime lokakuussa paljastuneen huumeiden maahantuontijutun selvittely jatkui Kymenlaakson käräjäoikeudessa perjantaina. Syyttäjä vaatii törkeästä huumausainerikoksesta vankeusrangaistusta neljälle suomalaiselle ja kahdelle kroatialaiselle miehelle sekä yhdelle suomalaiselle naiselle. Kaikkia epäiltyjä syytetään osallisuudesta operaatioon, jossa Alankomaista Venlon kaupungista tuotiin rekalla Kouvolaan 27 kiloa amfetamiinia ja 35 kiloa marihuanaa. Poliisin tutkinnassa selvisi myöhemmin, että amfetamiini oli niin vahvaa, että siitä olisi voinut saada käyttöaineeksi jatkettuna jopa 94 kiloa huumausainetta. Poliisin mukaan aineiden katukauppa-arvo olisi ollut vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Kroatialainen vuonna 1978 syntynyt ammattikuljettaja tuli lautalla Turkuun 19. lokakuuta ja ajoi rekkalastin sieltä Kouvolaan. Hän kuljetti huumeiden lisäksi laillisia kuormia Suomeen ja Alankomaihin. Keskusrikospoliisi oli päässyt operaation jäljille epäiltyjen puheluita ja viestiliikennettä seuraamalla. Tutkintaan osallistuivat Suomen, Alankomaiden, Kroatian ja Belgian viranomaiset. Poliisi seurasi rekkaa Kouvolassa sijaitsevan teollisuushallin pihaan. Siellä kuljettajan otti vastaan kouvolalainen vuonna 1982 syntynyt mies. Kuljettaja sanoi vastaanottajalle koodisanat Mickey Mouse, minkä jälkeen auto ohjattiin halliin ja lasti purettiin. Poliisi takavarikoi huumeet reilun tunnin kuluttua lastin purkamisesta ja otti kiinni huumeet vastaanottaneen miehen. Rekkakuski otettiin kiinni saman päivän iltana Vantaalla. Syyttäjän mukaan operaation päätekijät järjestelivät kuljetuksen, mutta pysyttelivät sen jälkeen taustalla. Syyttäjä kertoi oikeudessa, että Kouvolassa asuva avopari ja kaksi paikallista miestä sopivat huume-erän toimittamisesta kroatialaisen vuonna 1971 syntyneen miehen kanssa neljän tapaamisen aikana syys—lokakuussa 2016. Henkilöt tapasivat eri kokoonpanoilla ensin Alankomaissa, sitten kaksi kertaa Suomessa ja lopulta kerran Kroatiassa. Syyttäjän mukaan tapahtumiin on osallistunut myös hollantilainen mies, johon kohdistuvat rikosepäilyt käsitellään erikseen. Syyttäjä kertoi oikeudessa, että mies toimitettiin Suomeen eilen torstaina. Perjantaina oikeudessa luettiin syytteet, käytiin läpi todisteita ja kuultiin syytettyjä. Kroatialainen kuljettaja myönsi toimineensa kuriirina ja tuoneensa palkkiota vastaan huumeet Suomeen. Toinen kroatialaismies myönsi syyllistyneensä avunantoon toimimalla yhdyshenkilönä kuljettajan löytämisessä. Hän kuitenkin kiisti osallistuneensa operaatioon laajemmin. Huumeet vastaanottanut kouvolalaismies myönsi törkeän huumausainerikoksen. Puolustuksen mukaan hän kuitenkin luuli lastin suuruudeksi 5 kiloa amfetamiinia ja 4,5 kiloa marihuanaa. Muut syytetyt myönsivät osan tapaamisista ja ulkomaanmatkoista. He kuitenkin kiistivät syyllistyneensä huumeiden maahantuontiin. Puolustuksen mukaan tapaamiset eivät liittyneet huumekauppaan. Jutun yhdeksi päätekijäksi epäilty kouvolalainen vuonna 1982 syntynyt mies selitti tapaamisia sillä, että hän käy kauppaa Blackberry-merkkisillä puhelimilla. Syyttäjän mukaan Blackberry-puhelimet liittyvät juttuun siten, että epäillyt pitivät yhteyttä niiden avulla. Blackberry-puhelimien erityispiirre on se, että viranomaisten on vaikea seurata niitä televalvonnalla. Puhelimista voidaan muun muassa hävittää viestejä jälkikäteen etäyhteyden avulla. Jutun käsittely jatkuu käräjäoikeudessa ensi viikon keskiviikkona ja perjantaina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/05/Huumekuriiri%20ja%20vastaanottaja%20tunnistivat%20toisensa%20Kouvolassa%20koodisanan%20avulla%20%E2%80%94%20%E2%80%9DMickey%20Mouse%E2%80%9D%20avasi%20teollisuushallin%20ovet/2017522219532/4