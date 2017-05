Uutinen

Etelä-Saimaa: Huippulupaus Urho Vaakanainen SaiPan puolustukseen NHL-varaustilanteeseen valmistautuva Urho Vaakanainen on tehnyt SaiPan kanssa vuoden pelaajasopimuksen. Vaakanainen on vuonna 1999 syntynyt Joensuun Jokipoikien kasvatti. — Pohdin pitkään mihin suuntaan seuraavaksi lähden. SaiPa teki lopulta sellaisen tarjouksen josta ei voinut kieltäytyä. Peliaikaodotukset ja tuttu valmentaja (Tero Lehterä) painoivat vaakakupissa paljon, Vaakanainen kommentoi SaiPan tiedotteessa. SaiPan urheilujohtajan Antti Tuomenoksan mukaan alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden voittanut ja juniorisarjoissa puolustajien piste-ennätyksiä rikkonut Vaakanainen on yksi ikäluokkansa lupaavimpia pelaajia jopa maailman mittakaavassa: — Äärettömän lahjakas puolustaja. Iso iso talentti. Pitää kuitenkin muistaa, että kyseessä on vielä nuori pelaaja. Vaakanainen kuvaa itse itseään hyvin liikkuvaksi ja aktiiviseksi pelaajaksi. Päävalmentaja Tero Lehterän mukaan hänelle tuttu pelaaja tuo joukkueeseen esimerkkiä modernista kehityshaluisesta pelaajasta. — Urho auttaa joukkuetta nostamaan rimaa päivittäisen harjoittelun tasolla. Saamme nuoren liiderin, Lehterä kuvaa. Vaakanaisella ja Lehterällä on yhteinen historia Espoon Bluesista, johon Vaakanainen siirtyi C-juniorina. Vaakanainen harjoittelee alkukesän Helsingissä ja liittyy joukkueen mukaan kesälomien jälkeen heinäkuussa. Kesäkuussa hänellä on edessä NHL:n varaustilaisuus, jossa Vaakanaiselle povataan alkupään varausta. — Kyllähän se on jännä paikka, mutta ei ole sillä tavalla odotuksia että kuka sieltä lopulta minut valitsee ja missä vaiheessa tilaisuutta, Vaakanainen sanoo. Lue koko uutinen:

