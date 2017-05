Uutinen

Etelä-Saimaa: Hakkuutyömaa Joutsenossa virkistysalueella jakaa mielipiteitä: ”Hyvä että raivataan”, ”Ei kauhean hyvä juttu” Joutsenon Pöyhiänniemen asuntoalueen viereisessä Pellinniemessä on tehty hakkuita. Alueella on 19,4 hehtaarin suuruinen hakkuutyömaa, joka herättää ihmisissä vastakkaisia mielipiteitä. Avohakkuuta on alueella 3,9 hehtaaria, harvennushakkuutta 13,8 hehtaaria, ensiharvennusta 1,3 hehtaaria ja ylispuiden poistoa 0,4 hehtaaria. Alueen polut säästetään hakkuissa, ja hakkuutähteet kerätään polkujen varsilta. Kaavassa Pellinniemi on retkeily- ja ulkoilualuetta (VR-merkintä), joten hakkuille on haettu ja saatu maisematyölupa. Lappeenrannan tekninen lautakunta myönsi hakkuille maisematyöluvan sillä edellytyksellä, että alueelle jätetään riittävä ja käsittelemätön ranta-alueen suojavyöhyke sekä minimoidaan ravinteiden valuminen vesistöön. Työmaa herättää Pellinniemen poluilla liikkuvissa vastakkaisia mielipiteitä. — Ihan hyvä vaan, että raivataan. Niemen keskiosa olikin jo aivan tukossa, Tuula Romppanen sanoo. — On vain hyvä asia, että metsä tulee kuntoon. Niemeen jää aivan riittävästi puita pystyyn, Lassi Rantala sanoo. Heidi Tujusen mielestä alueella ei olisi pitänyt tehdä avohakkuita ollenkaan. Pelkkä harvennus olisi riittänyt. — Hakkuut eivät ole kauhean hyvä juttu. Toivottavasti aukot nyt istutetaan. Salossa asuva, mutta Honkalahdessa tukikohtaa pitävä Laura Luostarinen katsoo, että Pellinniemellä on suuri merkitys Joutsenon keskustan virkistysalueena. Hänen mielestään alue olisi pitänyt säilyttää koskemattomana etenkin, kun läheisessä Muukonsaaressa on tehty avohakkuita. — Metsätaloutta pitää olla, mutta samaan aikaan virkistysalueita pitää katsoa kunkin kaupunginosan näkökulmasta. Lue koko uutinen:

