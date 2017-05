Uutinen

Etelä-Saimaa: 13-vuotias Lenni Kiuru Imatralta pääsi lasten ja nuorten laulukilpailun finaaliin — Laulaa Varkaudessa Bruno Marsin kappaleen Imatralainen Lenni Kiuru, 13, on valittu Varkaudessa järjestettävän lasten ja nuorten laulukilpailun finaaliin. Kiuru kilpailee Vekara-Varkaus festivaaliviikolla järjestettävässä kisassa 10—16-vuotiaiden sarjassa. Kesäkuun 14. päivänä pidettävään kilpailuun valittiin ääninauhojen perusteella kymmenen parasta osallistujaa. Kiuru kertoo osallistuneensa kilpailuun Bruno Marsin kappaleella It Will Rain. — Se on hyvä laulu. Biisi oli myös helppo valinta, sillä osasin sen jo valmiiksi, Kiuru kertoo Hän kertoo äänittäneensä laulun isänsä tuttavan äänitysstudiossa. Kiurun laulunopettaja Teija Immonen säesti esityksen pianolla. Kiuru kertoo kuulleensa pääsystään loppukilpailuun parisen päivää sitten. — Ihan hauskaa tämä on. Sain nyt myös kuulla, että pääsen musiikkiluokalle 8. luokalle, joten nyt on tullut paljon hyviä musiikkiuutisia, kertoo Mansikkalan koulua käyvä Kiuru. Nuoresta iästään huolimatta Kiurulle on jo karttunut esiintymiskokemusta. Vuonna 2014 hän eteni The Voice Kids -televisio-ohjelmassa 70 parhaan joukkoon yli 2 300 osallistujasta. Lisäksi hän on näytellyt nuorta Aleksis Kiveä Rautjärvellä nähdyssä Makeasti oravainen -laulunäytelmässä. Kiurun esiintyminen The Voice Kids -ohjelmassa löytyy täältä. Musiikki onkin kuulunut Kiurun elämään jo pitkään. Pianoa hän on soittanut yli neljä vuotta, ja yksityiset laulutunnit Kiuru aloitti vuoden alussa. — Sain syntymäpäivälahjaksi viisi laulutuntia. Nyt olen käynyt noin kymmenellä laulutunnilla. Kiuru arvelee, että ennen Varkauden kilpailua tuntien määrää lisätään jonkin verran. — Kilpailu on konserttimuotoinen. Totta kai se hieman jännittää. Varkaudessa Kiuru aikoo esittää saman kappaleen, jolla hänet valittiin kilpailuun mukaan. Erityisesti soul-musiikista pitävä Kiuru kertoo, että englanninkielisten biisien esittäminen on hänelle luontevaa. — En laula hirveän paljoa suomeksi. Olen kansainvälisellä englanninkielisellä luokalla, joten englanniksi laulaminen on sen vuoksi helppoa. Laulukilpailussa kilpailijoita säestää ammattimuusikoista koostuva Vekaraorkesteri, jonka kapellimestarina on Anssi Huotari. Kilpailun juontaa Marianne Kettunen. Tuomaristo koostuu musiikin ammattilaisista ja järjestäjien edustajista. Illan aikana ratkeaa sarjojen kolme parasta laulajaa, jotka palkitaan stipendeillä. Lue koko uutinen:

