Etelä-Saimaa: Ympäristötoimi odottaa lisää tarjouksia Rauhan aavelaivasta – ”Jos ei kukaan osta, romutusvaihtoehto on olemassa” Lappeenrannan seudun ympäristötoimi odottaa lisää tarjouksia Rauhan satamassa Lappeenrannassa makaavasta Blue White Eagle -aluksesta toisella myyntikierroksella. Ensimmäisellä kierroksella tarjouksia tuli kaksi. Molemmat hylättiin. — Itsekin odotin, että olisi tullut enemmän kyselyitä ja tarjouksia. Kyselyitä on ollut koko ajan. On ollut myös yhteydenottoja, joissa on kyselty, tuleeko toinen myyntikierros. Nyt mielenkiinnolla odotetaan, miten käy, ympäristötarkastaja Toni Pöntelin sanoo. Pöntelin ei halua vielä arvioida sitä, mitä alukselle tapahtuu, jos sopivaa ostajakandidaattia ei ilmaannu. Romuttaminen on kuitenkin vaihtoehto, joskin kallis sellainen. — Jos ei kukaan osta, romutusvaihtoehto on olemassa. Kaupungin kannalta se on kallein vaihtoehto. Olisi parempi, jos joku sen ostaisi. Toisella myyntikierroksella aavelaivan myynti toteutetaan irtaimen omaisuuden myymisenä, ei hankintamenettelyn kautta kuten ensimmäisellä kierroksella. Näin prosessissa ei noudateta hankintalakia. — Kun mennään hankintalain kautta, se on iso prosessi ja paljon säännellympää. Tämä antaa vapaampia käsiä, Pöntelin sanoo. Yksi ero on siinä, että nyt ympäristötoimi hoitaa kaupan alusta loppuun. Ensimmäisen kierroksen hoiti kaupungin hankintayksikkö hankintalakiin liittyen. Nyt tarjousten jättämisen pitäisi olla yksinkertaisempaa. — Saimme palautetta, että osa koki ensimmäisellä kierroksella käytetyn sähköisen menettelyn hankalaksi. Hankintalain mukaisessa järjestelmässä on monta kohtaa, jotka pitää täyttää. Se karsi ehkä myös ostajaehdokkaita. — Nyt on perinteinen myynti-ilmoitus. Voimme ottaa tarjouksia vastaan vanhakantaisellakin tavalla, paperilla tai pelkällä sähköpostilla. Blue White Eaglen myynti-ilmoitus julkaistiin kaupungin verkkosivuilla tiistaina. Tarjouksia laivasta otetaan vastaan 18. toukokuuta asti. Ympäristötoimi on valmis tarvittaessa esittelemään laivaa Rauhassa perjantaina 12. toukokuuta. Myynnissä ratkaisevaa on se, kuinka uskottavan siirtosuunnitelman laivan ostajaehdokas pystyy esittämään. Ostajan on osoitettava luottokelpoisuutensa ja siirrettävä laiva elokuun loppuun mennessä. Lue koko uutinen:

