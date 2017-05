Uutinen

Etelä-Saimaa: Yhdet pakit ja ehtoja teknisen toimen yhteistyölle Taipalsaari ja Luumäki hannaavat eniten suunniteltua Länsi-Saimaan kuntien teknisen toimen yhteistyötä vastaan. Taipalsaaren tekninen lautakunta ei näe Taipalsaaren hyötyvän yhteistyöstä. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta ei osallistuisi enää yhteistyöselvitykseen. Lautakunnan näkemys on, että kunnan on parempi pitää rakennusvalvonta ja päätöksenteko omissa hyppysissään. Yhteistyötä on suunniteltu muun muassa siksi, että organisaatiot kaikissa kunnissa ovat ohuita ja sijaisuudet loma-aikoina vaikea järjestää. Lautakunta katsoi kuitenkin, että kunnassa on selvitty omin voimin tähän asti, joten niin selvitään vastaisuudessakin. Savitaipaleen tekninen lautakunta otti puolestaan torstai-iltana päinvastaisen kannan ja esittää kunnanhallitukselle yhteistyöselvityksen jatkamista. Lemillä tekninen lautakunta korosti, että pääasia olisi saada työt sujumaan ja kuntalaisten palvelut pelaamaan loma-aikoinakin. Lautakunta evästi kunnanhallitusta pitämään yhteistyön kehittämistä ykkösasiana. Muodot lautakunta jätti avoimeksi ja viranhaltijoiden keskenään keskusteltaviksi. Savitaipaleella ja Lemillä on jo nyt yhteinen rakennustarkastaja. Luumäen tekninen lautakunta esitti viime viikolla yhteistyöselvityksen jatkamista, mutta ehdollisena. Näkemys oli, että jatkoselvityksiä voidaan tehdä, jos suunniteltu yhteinen toimipiste tulee Luumäelle. Lisäksi ehdoksi asetettiin, että päätöksenteko voidaan säilyttää kunnan omilla toimielimillä. Lue koko uutinen:

