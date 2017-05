Uutinen

Etelä-Saimaa: Uutisanalyysi: Liian suuriksi paisuneille päiväkotiryhmille luvataan helpotusta, päättäjät eri mieltä keinoista Vähemmän hoitajia ja enemmän lapsia on huono yhtälö päivähoidossa. Se on kuitenkin ollut arkipäivää monessa lappeenrantalaisessa päiväkotiryhmässä viime vuonna tehtyjen varhaiskasvatuksen säästöpäätösten takia. Liian suurista ryhmistä tehtiin maaliskuun lopussa kantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Kantelun mukaan etenkin alle 3-vuotiaiden ryhmissä sekä esiopetusryhmissä on rikottu lakia ryhmäkokolinjauksista. Liian suuria ryhmäkokoja on ollut toistuvasti ainakin Lauritsalassa, Kesämäessä ja Joutsenossa, mutta kantelija on saanut myös muiden päiväkotien henkilökunnalta samanlaista viestiä. Kantelu ei ole vielä edennyt toimenpiteisiin. Lappeenrannan varhaiskasvatuksesta vastaavat virkamiehet saavat jossain vaiheessa virastolta selvityspyynnön, mutta sitä ennen he ja päiväkotien työntekijät selvittävät varhaiskasvatuksen tilannetta nykyiselle valtuustolle toukokuun puolenvälin iltakoulussa. Lappeenrannan uusi, kesäkuun alussa aloittava valtuusto on ainakin Etelä-Saimaan vaalikoneen mukaan samoilla linjoilla nykyisen valtuuston kanssa: päiväkotien säästötoimenpiteet eivät uusien valtuutettujen mukaan saa tarkoittaa sitä, että ryhmäkoot kasvavat yli äyräiden. Vanhempien ja henkilöstön huoli tullut perille Sekä päiväkotien henkilöstön että päiväkotilasten vanhempien huolestunut viesti on kaikkien poliittisten ryhmien mukaan tullut perille. Keskimääräisesti oikeankokoiset ryhmät ja kikkailut puolipäiväisten lasten laskentatavoissa eivät päättäjille enää riitä, vaan päivähoidon laatu pitää heidän mielestään olla kunnossa myös käytännössä. Nykyisen valtuuston poliittiset päättäjät ovat yksimielisiä siitä, että säästötoimenpiteiden synnyttämälle tilanteelle on tehtävä jotain. Etenemistavoista he ovat kuitenkin eri mieltä. Sosiaalidemokraateilla on kaikkein jyrkin kanta: heidän mielestään kaikki varhaiskasvatusta koskevat säästöpäätökset pitäisi perua. Demarien mielestä sekä henkilöstön määrä että ryhmien koko pitäisi palauttaa sille tasolle, joilla ne olivat ennen säästöjä. Rahat voisi valtuustoryhmän puheenjohtajan Päivi Kukkosen mielestä löytyä Lappeenrannan parantuneesta taloustilanteesta tai vaikka sitten kirveen silmästä. Kokoomus, keskusta ja vihreät odottavat varhaiskasvatuksen virkamiesten selvitystä muun muassa siitä, millä summalla ryhmäkoot saataisiin vastaamaan lainmukaista tilannetta. Raha tiukassa kasvatus- ja opetustoimella Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Ilpo Heltimoinen (ps.) epäilee vahvasti, ettei 3,7 miljoonan euron säästöjä pystytä purkamaan, koska joulukuussa valtuuston muut ryhmät eivät edes syttyneet perussuomalaisten ehdotukselle, että kaupunginteatterin saama puolen miljoonan euron vuokra-avustus olisikin kohdennettu varhaiskasvatukselle sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnalle. Lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Pulli (kesk.) tietää, ettei toimialan sisältä ainakaan löydy tuosta noin vain rahaa varhaisopetuksen säästöjen purkamiseen. Tai löytyy, mutta se tarkoittaisi vaikeiden päätösten siirtämistä muualle, kuten esimerkiksi peruskoulun ryhmäkokojen suurentamiseen. Mistä päätettiin, kun päätettiin käytön tehostamisesta? Moni valtuutettu sanoo, ettei vuosi sitten tiennyt päättävänsä päiväkotien sulkemisesta tai ryhmäkokojen kasvattamisesta, kun hyväksyi säästöehdotuksessa olleen päiväkotien käytön tehostamisen. Päiväkoteja on kuitenkin suljettu ja viimeisimpänä säästötoimenpiteenä ryhmäperhepäiväkodit päätetty lakkauttaa. Henkilöstö on kuormittunut, ja sairauslomien määrä on kasvanut. Valtuuston onneksi säästöpäätökseen kirjattiin myös huolipykälä, jonka mukaan päiväkotien käytön tehostamista on seurattava ja mahdollisiin häiriöihin puututtava välittömästi. Lue koko uutinen:

