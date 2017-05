Uutinen

Etelä-Saimaa: Tärkkelysjauheen pölyräjähdys varmistui Kaukaan palon syyksi – ”Mistä lämpö on tullut? Sitä selvitämme vielä” Tärkkelysjauheen pölyräjähdys on varmistunut Kaukaan paperitehtaalla Lappeenrannassa keskiviikkona syttyneen tulipalon syyksi. Tehtaanjohtaja Matti Laaksonen kertoo, että asiaa on selvitelty koko torstain ajan. — Purun yhteydessä on käynyt pölyräjähdys. Tärkkelysjauhetta on päässyt tietyistä syistä ympäristöön. Sitä käymme läpi, että miksi näin on päässyt käymään. Kaukaan tehtaalla syttyi tulipalo kello neljän jälkeen iltapäivällä keskiviikkona. Palo syttyi paperin päällystysaineiden purkupaikalla. Paikalla ollut säiliöauton kuljettaja sai tilanteessa lieviä palovammoja. Tapahtumien kulkua on selvitetty muun muassa valvontakameran kuvaa katsomalla. — Olemme tehneet koko päivän kierroksia. Kaikki osa-alueet tukevat toisiaan, siitä se palapelin kasaaminen lähtee. Teorioiden ja kameran kuvan kanssa mallinnamme tapahtumien kulkua. Tutkinta on vielä kesken, mutta olemme saaneet asioita selville. Laaksonen kertoo, että räjähdyksen aiheuttanutta tärkkelysjauhetta käytetään tehtaalla paperin sideaineena, päällysteen kiinnittämiseen pohjapaperiin. — Se on kuivaa jauhetta. Tavallaan se on hyvin pölyävää. Todennäköisesti annostelun yhteydessä, kun autoa on purettu tehtaalla, on käynyt jonkinlainen annostelulinjojen pettäminen. Räjähtääkseen tärkkelysjauhe vaatii kuumuutta. — Mistä lämpö on tullut? Sitä selvitämme vielä. Se asia on vähän auki. Lue koko uutinen:

