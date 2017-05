Uutinen

Etelä-Saimaa: Supersankarit viihdyttivät lapsia ja vähän aikuisiakin Etelä-Karjalan keskussairaalassa Neljän supersankarin joukko viihdytti lapsia Etelä-Karjalan keskussairaalassa torstaina. Keskussairaalan lastenosastolla ja lastentautien poliklinikalla vieraili Teräsmies, Lepakkomies, Hämähäkkimies ja palomies. Tempauksen takana oli Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Kaksi supersankareista oli Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastajia ja kaksi sopimuspalokuntalaisia Tirilän VPK:sta. Vs. valmiuspäällikkö Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että inspiraatio sankarivierailulle tuli muualla Suomessa ja maailmalla järjestetyistä vastaavista tapahtumista. — Innostuttiin, että mitäs jos toteutetaan meilläkin. Pienellä vaivalla saa niin ison ilon aikaiseksi, se on ihan parasta, Franzén sanoo. Keskussairaalan lapsipotilaat olivat sankarien vierailusta innoissaan. Franzénin mukaan etenkin pienimmät potilaat myös jännittivät supersankareita. Vaikka vierailijoista kolme on tuttuja sarjakuvalehtien sivuilta, Franzénin mukaan tosimaailman palomies solahti saumattomasti joukkoon. — Palomies kiinnostaa hirveästi. Palomies ja poliisi ovat lasten mielestä jänniä ammatteja ja omalla tavallaan sankareita. Lapsille jaettiinkin pienet palomiehen kypärät vierailun yhteydessä. Lisäksi he saivat tutustua oikeaan palomiehen kypärään. Lasten lisäksi vierailijat kiinnostivat myös heidän vanhempiaan ja sairaalan henkilökuntaa. Henkilöstö kävikin otattamassa itsestään kuvia supersankarien kanssa. Vierailu sairaalassa kesti kolmisen tuntia. Franzén kertoo, että vierailijat keskustelivat jo sairaalan henkilöstön kanssa vastaavan vierailun järjestämisestä joskus tulevaisuudessa. Lue koko uutinen:

