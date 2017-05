Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärven kunta ja osuuskauppa tekevät vaihtarit — kauppa saa markettitontin omakseen ja kunta kerrostalon rakennuspaikan Rautjärven kunta ja Etelä-Karjalan Osuuskauppa ovat tekemässä vaihtokauppaa, joka hoituu rahaa käyttämättä. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vaihtokauppaa, jolla osuuskauppa saa omakseen Simpeleen S-marketin tontin. Vastavuoroisesti osuuskauppa luovuttaa kunnalle Roihankadun ja Kenraalintien kulmassa olevan entisen huoltoasematontin. Huoltamotontti kiinnostaa kuntaa uusimuotoisen asumisen paikkana, kunnanjohtaja Harri Anttila kertoo. Hyvällä paikalla oleva tontti on Anttilan mukaan Simpeleen paras mahdollinen rakennuspaikka uudelle asuin- ja liiketalolle. Kaavamuutoksella huoltamotontille voidaan järjestää rakennusoikeutta 2 000 kerrosneliötä kolmikerroksisen kerrostalon rakentamiseksi. Tonttien vaihto tuli ajankohtaiseksi nyt, kun osuuskauppa on puhdistanut huoltamotontin, ja sen rakennusrajoitukset ovat poistuneet. Kun osuuskauppa rakensi Simpeleen markettinsa, vuokrasi kunta tontin kaupalle nimellisellä vuokralla. Vuokra-ajaksi sovittiin 50 vuotta. Vuokrasopimuskausi päättyy vuonna 2021. Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallitus on osaltaan hyväksynyt tonttien vaihdon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/04/Rautj%C3%A4rven%20kunta%20ja%20osuuskauppa%20tekev%C3%A4t%20vaihtarit%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kauppa%20saa%20markettitontin%20omakseen%20ja%20kunta%20kerrostalon%20rakennuspaikan/2017522210352/4