Uutinen

Etelä-Saimaa: NST:n miesten maalivahtiosasto on valmis, Jarkko Monthan ei malta lopettaa Miesten salibandydivarissa pelaava NST Lappeenranta on solminut jatkosopimukset maalivahtien Jarkko Monthanin ja Ville Nilosaaren kanssa. Maalivahtiosaston täydentää seuran B-pojissa hienosti esiintynyt Oiva Lappalainen. Veteraanimaalivahti Monthan täyttää elokuun lopussa pyöreät 40 vuotta, mutta viisi voittoa viidestä viimeisestä pelistään torjunut Monthan ei tarvinnut tänä keväänä pitkää miettimisaikaa, jatkaako hän vielä uraansa. Päävalmentaja Perttu Kytöhonka on mielissään kokeneen maalivahdin jatkosta. — Koko veskariosastolla oli viime kaudella niin ikään uusi tilanne, kun jengi edessä vaihtui melkein kokonaan ja pelissä muuttui käytännössä kaikki. Otti aikansa, että Monttu löysi tutun varmuuden tekemiseensä, mutta loppukaudesta nähtiin kyllä melko epäreilua maalivahtipeliä häneltä, Kytöhonka sanoo NST:n tiedotteessa. Lue koko uutinen:

