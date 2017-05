Uutinen

Etelä-Saimaa: Ministeri Anne Berner tutustuu lauantaina Etelä-Karjalan liikennehaasteisiin Ylämaantiestä alkaen — kansalaistapaaminen on Cafe Mariassa Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) vierailee Lappeenrannassa lauantaina. Hän käy muun muassa Pulsan asemalla, missä on palaveri Etelä-Karjalan liikenneasioista. Lähin puheenaihe on Pulsan kautta menevä Ylämaantie. Ylämaantien korjaustarpeesta on koottu noin 2 000 allekirjoituksen adressi, joka luovutetaan Bernerille Pulsassa. Valtatie 13:n eli Mikkelintien tarpeita ministerille esittelee delegaatio Savitaipaleelta. Etelä-Karjalan muista liikenneväylistä ovat esillä ainakin kaksoisraide, Saimaan kanavan huoltotie eli Viipuriin menevä kanavatie ja Parikkalan rajanylityspaikka. Ministerin kanssa palaveria pitävät Pulsassa muun muassa maakuntajohtaja Matti Viialainen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiejohtaja Jyrki Karhula, lappeenrantalaiset kansanedustajat Ari Torniainen (kesk.) ja Jukka Kopra (kok.) sekä Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Järvenpää. Tavallisten kansalaisten tapaaminen Bernerillä on Lappeenrannan Marian aukion Cafe Mariassa kello 13—14. Lue koko uutinen:

