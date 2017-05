Uutinen

Etelä-Saimaa: Luontovisasta uusin silmin luontoon — Sarjojen voitot Joutsenoon ja Savonlinnaan Luontovisa 2017 ratkottiin Kirjolan koululla Parikkalassa keskiviikkona. Kaikille visaajille oli yhteistä kiinnostus luontoon. Visan ja lajien tunnistuksen lisääntymisen myötä ympäristöä katsellaan hieman uusin silmin. Itä-Suomen koulun kolmasluokkalainen Eino Viuhko Imatralta piti lintujen tunnistusta helpompana kuin kasvien. Avaruus kiinnostaa häntä kuitenkin enemmän kuin luonto. Saaren koulun kolmasluokkalainen Vlad Mikhailov arveli tuloksia odotellessaan, että hänen joukkueensa onnistui hyvin tunnistuksissa. Linnut ovat hänen oma osaamisalueensa. Mikhailov tykkää liikkua niin metsässä kuin järvelläkin. Simpeleen koulun neljäsluokkalainen Veeti Kondratjeff tuumasi, että visailupäivän kohokohta oli itse visa, vaikka hän pääsi myös kokeilemaan tulipalon sammutusta. Eri yhdistykset ja toimijat pelastuslaitoksesta partioon ja SPR:ään esittelivät toimintaansa visailun oheisohjelmana. Kirjolan koululla järjestettyyn kilpailuun osallistui tänä vuonna noin 180 visailijaa. Luontovisa 2017 on Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Imatran, Joutsenon, Lappeenrannan, Punkaharjun, Savonlinnan, Kerimäen, Rantasalmen, Kesälahden ja Kiteen alueen peruskoululaisille suunnattu lintujen ja kasvien tunnistuskisa. Luontovisa on kolmivuotinen Leader-hanke (2016—18). Tavoitteena on saada visasta jokavuotinen tapahtuma ja innostaa lapsia ja nuoria kiinnostumaan upeasta luonnostamme. Samalla kehitetään Parikkalan luontoimagoa. Lue koko uutinen:

