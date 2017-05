Uutinen

Etelä-Saimaa: Lumo meni, Dallas tulee — Seven Grillin yrittäjä Suleyman perustaa uuden ravintolan Imatralle Väärääntaloon siirtyvän Antti Häklin isännöimän entisen Bar Cafe Lumon tiloihin tulee uusi ravintola Imatralla. Ravintoloitsijaksi Imatrankosken liikekeskusalueen kulmalle perustettavaan paikkaan tulee Seven Grillin yrittäjä Loran Suleyman. Uusi ravintola aloittaa muutosremontin valmistuttua kesäkuun alkupäivinä kahdeksan henkeä, kolme kokkia ja viisi tarjoilijaa työllistäen, Suleyman kertoo. — Kaikki töihin tulevat ovat paikallisia ihmisiä. Osa heistä on rekrytoitu ja loput pannaan hakuun, yrittäjänä liki 20 vuotta työskennellyt Suleyman toteaa. Suleymanin konseptina on perustaa A-oikeuksin varustettu täyden palvelun ruokaravintola. Suleymanin Imatran sekä Lappeenrannan grilliravintoloiden toiminta tulee jatkumaan. Imatran uuden ravintolan nimeksi tulee Dallas Restaurant & Cafe. Suleymanin ravintolan vuokraisäntä on YH-Rakennuttaja. Vuokrasopimus allekirjoitettiin viime tiistaina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/04/Lumo%20meni%2C%20Dallas%20tulee%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Seven%20Grillin%20yritt%C3%A4j%C3%A4%20Suleyman%20perustaa%20uuden%20ravintolan%20Imatralle/2017522212703/4