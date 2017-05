Uutinen

Etelä-Saimaa: Liikunta voi parantaa oppimistuloksia — Jaloitteluhetket tuovat myös rauhaa oppitunneille Liikunnallisesti aktiiviset ja hyväkuntoiset lapset ja nuoret pärjäävät koulussa paremmin kuin vähän liikkuvat. — Liikunnalla ja koulumenestyksellä on selkeä yhteys, huomauttaa tutkimusjohtaja Tuija Tammelin Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön Likesin tutkimuskeskuksesta. Yhteys ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Liikunnan vaikutuksia oppimistuloksiin ja oppimisen edellytyksiin voi tarkastella kahdesta lähtökohdasta. Liikunta parantaa aivojen hyvinvointia samalla tavalla kuin sydämen ja luuston terveyttä. — Liikunnalla on biologisia vaikutuksia aivojen rakenteeseen, toimintaan ja aineenvaihduntaan ja sitä kautta se parantaa esimerkiksi muistia, tarkkavaisuutta ja tiedonkäsittelyä, Tammelin sanoo. Ristiinan yhtenäiskoulun 2B-luokan oppilaat seisovat, kävelevät, kiipeilevät ja konttaavat kesken matematiikan tunnin. Oikeastaan he eivät istu koko tunnin aikana kuin hetkittäin. Sen sijaan he kiertävät luokassa ja käytävällä mittaamassa ja laskemassa. Yksi tehtävistä on kävellä koulun ympäri ja laskea askeleet. — Kun tunnin aiheena on mittaaminen, olisi ihan hölmöä jos sitä ei tehtäisi käytännössä, sanoo 2B-luokan opettaja Laura Savander. Savander pyrkii ujuttamaan toiminnallisuutta jokaiseen koulupäivään. — Meidän ryhmä on energinen ja olen huomannut, että liikunnallisten tuntien jälkeen rauhallinen tunti maistuu paremmin. Savander toteaa, että toiminnalliset tunnit vaativat perusopetusta enemmän suunnittelua. — Mutta joskus tuntien aikaan saatan olla ihan työtön verrattuna tavalliseen tuntiin. Lisäksi näillä tunneilla on hyvä opiskelurauha. Vaikka liikettä on joka paikassa, oppilaat keskittyvät omiin tehtäviinsä. Lue lisäää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/04/Liikunta%20voi%20parantaa%20oppimistuloksia%20%E2%80%94%20Jaloitteluhetket%20tuovat%20my%C3%B6s%20rauhaa%20oppitunneille/2017122208719/4