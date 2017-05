Uutinen

Etelä-Saimaa: Lämpötila nousee yli 15 asteeseen Etelä-Karjalassa perjantaina, talvi palaa lauantaina – ”Kyllä tämä kylmää kyytiä on” Etelä-Karjalassa saadaan perjantaina nauttia liki kesäisestä lämpötilasta. Meteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta kertoo, että lämpötila nousee aurinkoisessa säässä yleisesti 15 asteen hujakoille. Ilo uhkaa kuitenkin jäädä lyhyeksi, sillä kylmä ilmamassa alkaa vyöryä Jäämereltä kohti etelää. — Perjantaina on luvassa tuulahdus kevättä, kunnes iltapäivällä tuuli alkaa kääntyä pohjoisen puolelle. Lauantai on taas ihan erilainen päivä. Näillä näkymin on aika pilvistä ja koleaa. Lauantaina lämpötilan ennustetaan laskevan viiden asteen tuntumaan. — Aikamoista vuoristorataa mennään. Jäämereltä tulee hyvin kylmää ilmamassaa. Siellä on kylmiä vesialueita ja lunta paljon maassa. Kun ilmavirtaus pääsee sieltä puhaltamaan, sää viilenee. Ja kun kylmä ilmamassa saavuttaa eteläisen Suomen, ei se täältä hetkeen poistu. — Päivälämpötilat ovat pitkälle ensi viikkoon viiden asteen tuntumassa. Auringossa lämpötila voi vähän nousta, mutta pilvisellä säällä jäädään sen alle. Samalla saapuvat yöpakkaset. — Öisin lämpötila laskee noin viiteen pakkasasteeseen. Yö on kuitenkin sen verran lyhyt, ja kun luntakaan ei ole maassa, että kovin kireitä pakkasia ei saada, vaikka ilmamassa on todella kylmää. Ilmatieteen laitos julkaisi Twitter-tilillään sääkartan seuraavien päivien tilanteesta. Juttu jatkuu sääkartan jälkeen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/04/L%C3%A4mp%C3%B6tila%20nousee%20yli%2015%20asteeseen%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20perjantaina%2C%20talvi%20palaa%20lauantaina%20%E2%80%93%20%E2%80%9DKyll%C3%A4%20t%C3%A4m%C3%A4%20kylm%C3%A4%C3%A4%20kyyti%C3%A4%20on%E2%80%9D/2017122213513/4